El reclamo de Russo pese a la victoria de Boca en La Paz luego de 51 años

El entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo se mostró más inquieto que satisfecho pese a la valiosa victoria obtenida por su equipo sobre The Strongest en la altura de la ciudad boliviana de La Paz, al reclamar que el "fútbol argentino debería comprender lo difícil que es la doble competencia con estos calendarios tan apretados".



"Los chicos son obedientes, aplicados, y se están acostumbrando a jugar en la primera de Boca, en Copa Libertadores, en la altura. Pero les falta todavía mucho recorrido para lo que pretendemos de ellos", empezó destacando Russo respecto de los juveniles Alan Varela, Agustín Almendra y Cristian Medina, ayer nuevamente titulares como ante Atlético Tucumán.



"Y después, soy muy respetuoso de la altura de La Paz, donde habían ganado pocos equipos argentinos, incluyendo a Boca mismo y el propio seleccionado", destacó.



Posteriormente también resaltó "el importante aporte y la inteligencia de jugadores de experiencia como Julio Buffarini, Carlos Izquierdoz, Lisandro López, Emmanuel Mas y Sebastián Villa".



"Pero lo concreto es que para nosotros es muy difícil competir en el fútbol argentino con calendario de Libertadores, ya que el sábado volvemos a jugar en la Liga Profesional, y debemos hacer un esfuerzo muy grande y a Boca nadie le limita nada, Pero todo eso nos dificulta mucho"; se quejó.

"Es que tenemos problemas con las fechas, jugando muy seguido, y no es nada simple esto, por lo que es un llamado para todo el fútbol argentino, ya que deben comprender que los equipos que jugamos Libertadores afrontamos una responsabilidad muy importante. Pero le pondremos el pecho a todo lo que viene, como siempre", avisó.



Y justamente respecto del juego contra Huracán del próximo sábado fue también cáustico en sus comentarios. "Hoy (por ayer) somos poquitos y para ese partido agregaremos a Carlos Tevez y Frank Fabra, pero no mucho más. Por eso habrá que ver como estamos para entonces después del gran esfuerzo de hoy".



"Pero lo que quiero decir en el final de esta conferencia de prensa es que de parte mía y del plantel de Boca le enviamos un saludo grande y un respaldo a la familia de Alfredo Graciani que falleció hoy", cerró.



Boca volvió a ganar en la altura de La Paz después de hacerlo por primera vez 65 años atrás y otro de los futbolistas destacados fue Franco Soldano, quien destacó que fue "un muy buen comienzo de Libertadores ganando de visitante".



"No sé si hoy tuvimos muchas ausencias, porque nosotros conformamos un gran plantel en el que todos estamos a la orden para cuando hace falta", remarcó.



"Individualmente me sentí bien pese a la altura y en ese aspecto fue muy valioso el trabajo previo del cuerpo médico. Y en lo futbolístico fuimos inteligentes y disciplinados para jugar ordenadamente, atacar sumando pases como en el gol de Sebastián Villa, y alcanzando un triunfo en un lugar donde no sé si muchos lo van a lograr", concluyó.



Boca había ganado por primera vez en la altura de La Paz en 1956 justamente frente a The Strongest, por 3-2.

En tanto su último festejo había sido en 1970 contra Bolívar, también por 3 a 2.