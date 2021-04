Jueves deportivo: River, Barcelona y la Liga Nacional de básquetbol

Básquetbol

- Continúan los cuartos de final de la Liga Nacional, con dos cruces:

15.30, Comunicaciones 0 vs 1 Quimsa

18.05, Gimnasia CR 0 vs 1 Boca

- Seis partidos le dará vida a la NBA:

20.00, Magic vs Pelicans

20.00, Celtics vs Suns

20.00, Bucks vs 76ers

21.30, Spurs vs Pistons

22.00, Bulls vs Hornets

22.30, Mavericks vs Lakers

Fútbol

- Se completa una semana cargadísima de Copa Libertadores, con tres partidos:

19.00, Fluminense (Brasil) vs River Plate

21.00, At. Nacional (Colombia) vs U. Católica (Chile)

23.00, Junior (Colombia) vs Independiente Santa Fe (Colombia)

- Ocho partidos le darán continuidad a la fase de grupos de la Copa Sudamericana:

16.00, Talleres vs Emelec (Ecuador)

19.15, Aragua (Venezuela) vs Lanús

19.15, Gremio (Brasil) vs La Equidad (Colombia)

19.15, Bolívar (Bolivia) vs Arsenal

19.15, Bragantino (Brasil) vs Dep. Tolima (Colombia)

21.30, Libertad (Paraguay) vs Palestino (Chile)

21.30, Peñarol (Uruguay) vs Sp. Huancayo (Perú)

21.30, River (Paraguay) vs Corinthians (Brasil)

- La Premier League ofrecerá hoy un encuentro:

16.00, Leicester City vs West Bromwich

- Se jugarán cuatro duelos por la Liga española:

14.00, Atlético Madrid vs Huesca

16.00, Granada vs Eibar

16.00, Real Sociedad vs Celta de Vigo

17.00, Barcelona vs Getafe

- Mientras que se jugarán dos partidos por la Serie A italiana:

13.30, Roma vs Atalanta

15.45, Nápoli vs Lazio

Tenis

- Continúa su desarrollo el ATP 500 de Conde de Godó, en Barcelona, con los octavos de final:

10.00, Diego Schwartzman vs Corentin Moutet (Francia)

- Lo propio sucederá con el ATP 250 de Belgrado, en Serbia:

7.00, Máximo González y Simone Bolelli (Italia) vs Nikola Cacic (Serbia) y Tomislav Brkic (Bosnia)

9.30, Federico Delbonis vs Dusan Lajovic (Serbia)