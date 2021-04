Entradera en Villa Libre: "Tenía miedo de que a mi marido le diera un infarto"

Los dos delincuentes armados que entraron en el atardecer de ayer en una vivienda de Villa Libre y asaltaron a un matrimonio de jubilados se llevaron 150 mil pesos, 1.300 dólares y joyas y, por fortuna, no provocaron lesiones a las víctimas, aunque el hecho tuvo picos de tensión.

Alicia Izaguirre, una de las víctimas, relató que en el momento que era trasladada de los pelos desde el patio hacia el comedor, por uno de los asaltantes, temió por la integridad de su esposo, de apellido Ortiz.

"Cuando llegué mi marido estaba tirado en el piso, con precintos en las piernas y los brazos y tenía el torso desnudo. Él tiene un marcapasos puesto y yo tenía miedo de que le diera un infarto, lo traté de calmar", dijo Alicia a LU2.

"Nos empezaron a pedir plata, plata, plata...", agregó.

Debido a la pandemia, el matrimonio generalmente se maneja con el dinero necesario para el día a día, aunque ayer justamente tenían más efectivo porque estaba previsto para una refacción que están haciendo en un inmueble de Monte Hermoso.

"Se hace eterno"

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

"Después de que les dimos el dinero se calmaron. Nos llevaron bastante. Además te revuelven todo, te da asco, hicieron un desastre. Fue más de media hora pero se hace eterno. Me tomé dos Clonazepam para descansar un poco", afirmó Alicia.

La policía investiga el caso. Por cámaras de seguridad se pudo saber que los delincuentes -que actuaron encapuchados y con revólveres de distinto tipo, uno plateado- llegaron sobre las 19 y en una camioneta a la casa que está ubicada en Rincón casi Fournier.

"Levantaron huellas, pero me parece que usaban guantes", dijo la mujer.

"Mis hijos quieren que nos vayamos de acá, pondremos cámaras, no sé...salvo que te vayas a un barrio privado y tampoco tenés la total seguridad. Y este invierno va a ser muy triste, mucha gente con hambre y hay cosas entendibles, pero otras no, no se justifica nada de estas cosas", cerró Alicia.