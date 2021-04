Desde Provincia afirmaron que medidas de restricción de circulación "están dando resultado"

El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, afirmó hoy que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el crecimiento de casos de coronavirus desde que se adoptaron medidas restrictivas "ya no es exponencial sino relativamente moderado", destacó que "cayó la movilidad" y se mostró "optimista respecto de la situación".

El funcionario formuló esas declaraciones al encabezar hoy en La Plata una conferencia de prensa sobre la situación epidemiológica en el Salón Dorado de la Gobernación junto al ministro de Salud, Daniel Gollan.

"La mala noticia es que la semana pasada los casos de COVID-19 siguieron aumentando, la buena es que el incremento de contagios se dio a un ritmo menor. Es un dato alentador", dijo Bianco y remarcó que ya no se registra un "crecimiento exponencial sino relativamente moderado de los casos".

Además, contó que "había movilidad en ascenso de personas desde comienzo de año, esa tendencia se revirtió y cayó esta semana" y puso de relieve que las medidas adoptadas para bajar los contagios son "temporales".

"Soy optimista respecto de esta situación y agradezco al pueblo bonaerense por la responsabilidad en el acatamiento a las disposiciones y el respeto a la prohibición de circulación nocturna", dijo.

En ese tono, Gollan subrayó que "la gente que concurre a controlarse (a los hospitales) viene bajando hace 3 días" y expuso que esa merma también se observa "levemente en el indicador de las llamadas a la línea 148".

"Pareciera ser que estas medidas están dando resultado. Tratemos de cumplirlas a rajatabla de acá a fin de mes", pidió y recordó que las medidas de cierre el año pasado "tuvieron efecto".

En ese marco, el ministro atribuyó la gran cantidad de casos y la velocidad con que crecen los contagios de coronavirus no sólo a que en los últimos tiempos había habido una mayor circulación y a los relajamientos en los cuidados de la sociedad sino "a la presencia de las variantes del virus Manaos y británica".

Resaltó que "de todas las muestras, la de La Plata es por lejos la que dio una presencia de la variable más alarmante, con el 74 % cuando en otros lugares dio 20 o 30 %". No obstante, expuso que "preocupa que estas variables aparezcan en todos lados".

"De continuar como íbamos hasta la semana pasada, en tres semanas no iban a quedar más camas en el AMBA. Esperemos que eso no suceda. Extrememos los cuidados mientras seguimos vacunando", prosiguió Gollan y señaló que a pesar de que la provincia continúa sumando camas al sistema, "ya se superó el pico máximo de internaciones".

Destacó que la ocupación de camas de terapia intensiva en el AMBA es del 73,7 % y del 50,9 % en el interior y pidió "hacer este gran esfuerzo para salvar vidas".

Expuso que el nivel de ocupación de camas en el AMBA y en la Ciudad es preocupante y señaló: "Nosotros no estamos canchereándola hasta último momento a ver si necesitamos o no las camas. Estamos sumando 500, pero ojalá no tengamos que usarlas".

Luego, manifestó que el decreto del presidente Alberto Fernández "para parar este ascenso exponencial de casos generó controversias entre la Ciudad y el conurbano, cuando somos una sola unidad epidemiológica, sanitaria y social".

Reiteró que las medidas adoptadas tienen el propósito de "bajar la circulación del virus, reducir la circulación de personas por un período acotado mientras vamos vacunando" y evaluó que ello "no es difícil de entender desde el punto de vista sanitario".

"Lo principal es cuidar la salud de la gente y que no se muera más gente. Vuelvo a llamar la sensatez de entender que son medidas que se toman para preservar la vida de la gente", insistió. (Télam)