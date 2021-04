“El histórico acuerdo con todos los sectores debemos alimentarlo permanentemente”

“La ciudad tiene un potencial muy importante, con todas las condiciones necesarias para poder proyectarse en el futuro como una región clave para el desarrollo de la Nación”.

Frontal, fiel a su estilo, el presidente de la Unión Industrial local, Gustavo Elías, destacó las enormes posibilidades que brinda nuestra región en el mes del 193º Aniversario de Bahía Blanca.

Al analizar los distintos factores que potencian a la ciudad, mencionó la importancia de contar con un puerto de aguas profundas.

“Este es el puerto más importante de Argentina. Para tener una dimensión, el tipo de ría ampliable con el que contamos, brinda la posibilidad de poder albergar barcos que en el resto del país no pueden ingresar por una cuestión de calado. Si dotamos al puerto de infraestructura para tener terminales full container nos va a dar una certeza mucho más profunda para que crezca la conectividad con el mundo a partir de los contenedores y así poder contar con una línea troncal estratégica que nos permita ser un puerto hub al cual se lo abastece con puerto menores. Bahía se perfila para ser el motor de la revolución industrial”, mencionó.

--¿Eso potenciaría a las industrias?

--Si se les da certezas en cuanto a logística, costos y conectividad con el mundo, las empresas tendrían mayores opciones. El puerto de Buenos Aires, que es fundacional en Argentina, hoy es un polo industrial a sus alrededores en la zona de Pilar, Campana, etc. Si proyectamos este puerto como uno de contenedores nos va a permitir desarrollar en su entorno una matriz productiva muy importante.

--¿Cómo ve a la ciudad?

--Se encuentra evolucionando con la lógica del momento que nos toca vivir, pero con el potencial que vamos teniendo. Se produjeron récord de exportaciones granarias, Vaca Muerta sigue como el eje del desarrollo de gas, que termina en Bahía Blanca; es altamente posible de concretar el ansiado tren Norpatagónico, que eso le va a dar certezas a provincias como Neuquén y Río Negro, con conectividad en nuestra ciudad. Ello nos va a generar un polo de desarrollo muy importante porque brindará cosas concretas a la industria química y petroquímica. Creo que Bahía tiene todas las condiciones para liderar un proceso productivo muy fuerte.

--Si se concretan esos proyectos más las obras viales que se encuentra en marcha mejorará la conectividad...

--Por supuesto. Igualmente todavía tenemos algunas cuestiones que resolver. Hay que aggionar a la ciudad proyectando el crecimiento que va a tener en el futuro. Será un salto geomético (no aritmético) cuando estas cosas comiencen a funcionar. Habrá muchas más radicaciones y se deberá seguir teniendo en cuenta a la Zona Franca, que está generando su arranque.

--Y se debe tener en cuenta la importancia de las Universidades...

--Por el modelo de ciudad que tenemos, y si la acompañamos todos, podemos ser Harvard en términos de comparación en Sudamérica. Nuestras Universidades son tan importantes que hasta le dan respaldo a los países limítrofes. Si a eso le agregamos infraestructura para que los estudiantes puedan venir. Bahía Blanca es una ciudad segura para que los jóvenes puedan desarrollarse en la educación y por otro lado, en medio del contexto, existe alguna salida laboral en las diversas ramas. Es un respaldo importante para las compañías que se vienen a radicar que ven también, además de sus opciones de negocios, la posibilidad de desarrollar la vida junto a sus familias en Bahía y la opción de que las empresas tiene un respaldo académico de cara a buscar recursos humanos, que son muy valiosos. El motor de Bahía Blanca depende de su posición geopolítica, que es estratégica. Soy un enamorado de la ciudad.

--¿Cómo está el sector industrial en medio de la pandemia?

--Las grandes empresas mantuvieron su actividad, porque las exportaciones siguieron funcionando. La pequeña y mediana industria, que no se dedica a los servicios de las grandes, se vio afectada por la falta de definiciones en medio de la situación sanitaria. Luego de la libreación de la cuarentena, en los últimos meses del año pasado, el comercio generó más volumen y las pymes acompañaron ese crecimiento. Igualmente se ve nublado. Es muy difícil generar certezas en medio de la pandemia cuando el mundo tampoco las tiene. Todo tiende a cerrarse a nivel global y eso tiene implicancia en el comercio.

--¿Y a nivel país?

--Una vez superado este contexto el país puede reactivarse rápidamente. Tenemos buenos precios en los commodities y ello va a general un crecimiento que va a desarrollar a la industria a la par.

Acuerdo histórico

“El acuerdo que se selló en diciembre incluye a todos los actores: sectores empresarios, del trabajo, académicos , de la cultura y la política y tiene que ver en la búsqueda de encuentros. Debemos empezar a pensar como ciudad y como región para ver cómo nos conectamos con la capital de la Provincia y la capital de la Nación. Esto es muy profundo y se trata de un gesto de grandeza de todos los actores locales en la búsqueda de pensar cómo proyectarse en el tiempo. Es casi fundacional. Este tipo de cosas se deben incentivar. Debemos plantear y vislumbrar cuál es el destino que tenemos como ciudad y región, y a partir de allí convocar a todos los actores protagónicos de la ciudad en la búsqueda de ese objetivo. Si no logramos pensarnos a nosotros mismos es muy difícil que alguien de afuera lo haga por nosotros. Este acuerdo hay que alimentarlo permanentemente”, expresó el titular de la UIBB.

La problemática del agua

“La Unión Industrial está tratando de buscar consensos para determinar cuáles es el problema y cuál es la posible solución, y si podemos tal vez autogestionar este recurso. No podemos andar pendientes de que alguien piense por los bahienses. Nuestra evolución también tiene que ver con ese recurso. El agua es fundamental tanto para el desarrollo industrial como para la vida misma. Tenemos que poner en agenda el tema e incluso pensar en una articulación público-privada con el municipio para disponer del agua. Debemos anticiparnos a lo que viene y dar certezas. No podemos tener solo al Dique Paso de las Piedras como única fuente de abastecimiento. Debemos buscar otras alternativas como el arroyo Napostá o la planta de reúso y traccionar la realización del acueducto del Río Negro y Colorado. Hay receptividad del gobierno bonaerense, pero nosotros debemos ocuparnos y aportar ideas. Tenemos que ayudar a la política a buscar soluciones. No debemos llevar solo quejas sino que se deben brindar opciones y que la política entienda que es posible resolver el problema.

Una buena alternativa

“Se descubrió una zona petrolera muy importante que estaría casi frente a Bahía. Se trata de un sector de la misma envergadura del que descubrió Brasil con Petrobras, que fue un boom en la transformación. Argentina tiene ese recurso y Bahía puede ser un factor de tierra importante para darle servicios a esa industria que también genera un movimiento muy importante. Debemos salir a pelear por ello como región para potenciarnos”, concluyó.