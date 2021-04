Eber Ampugnani cuenta las horas para cruzar el charco y acelerar en la elite

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

El sueño del pibe. Un camino que comenzó a gestarse casi desde la cuna. Es que apenas 7 años tenía el pampeano Carlos Eber Ampugnani cuando comenzó a experimentar el derrape controlado sobre una moto de Speedway.

Esas primeras pinceladas en un óvalo de tierra (debutó en el Internacional 2008/09), que al tiempo se tradujeron en victorias y trofeos, fueron alimentando esa aventura, la misma que mientras tanto concretaban grandes referentes de las dos ruedas en nuestra ciudad y la región.

El destino le hizo un guiño al chico de General Campos, llamado a representar al país el próximo 12 de junio en Güstrow (Alemania); en una de las eliminatorias rumbo al Mundial U21 de la especialidad.

“Voy a vivir una tremenda experiencia de vida. Cumpliré mi sueño. Después de tanto lucharla y remarla, finalmente lo voy a poder concretar”, nos cuenta Ampugnani, quien mañana soplará 20 velitas.

El ex campeón de 50cc Menores y Mayores y gran animador en las pasadas competencias de 500cc ya acomodó sus pertenencias en la valija, a la espera de subirse al avión y cruzar el charco rumbo al viejo continente, donde lo espera un asesor de lujo: nada menos que el pringlense Nicolás Covatti.

Pero antes de levantar vuelo, Ampugnani debe atender un asunto primordial para estos tiempos: cuándo viajar y, consecuentemente, cómo diagramar el viaje ante los volátiles cambios que imprime la maldita pandemia.

“Tengo todo casi listo. Faltaría recaudar un poco más de presupuesto para poder estar tranquilo una vez instalado en Europa y que no pase nada raro. En principio viajo a mediados de mayo, pero todavía tengo que ver cómo viene la mano con el coronavirus y esperar que de allá me digan cómo serán los protocolos. Aunque con todo esto no se sabe”, aclaró.

“Si me dicen que al llegar me tengo que aislar, viajaría a principio de mayo—agregó--. Estoy en contacto permanente con Nico (Covatti), y a través de él con Armando Castagna (directivo de la Federación Internacional). Me dijeron que por ahora no saque pasaje, que espere un poco más”.

—¿Dónde te instalás?

—En Montebello Vicentino (Italia), donde vive Nico. Me voy a hospedar en un departamento cerca de su casa, que, con lo recaudado hasta ahora, podría costearlo no mucho tiempo. Por eso la idea es seguir trabajando y buscando sponsors. Por eso hice un video en redes sociales contando la aventura, para abrir puertas.

—¿Y lo mecánico, está resuelto?

—Le voy a alquilar dos motos a Nico, aunque también los trajes y todo lo que tenga a disposición. La idea es ahí mismo en Italia poder probar, conocer las motos y que él me pueda orientar en lo que pueda.

“La mayoría con los que hablé me recomendaron que alquile y no que compre. Eso porque, sabiendo que ya tengo moto propia acá en Bahía, y lo que cuesta trasladar de regreso todo el equipamiento, me permitirá gastar el mismo dinero en algo muy bueno", aclaró.

A darlo todo

Al arribar a Europa, la ilusión y expectativa previa chocará con la realidad deportiva. Es así, ocurrió con cada uno de los talentos nacionales que lo intentaron.

Pero como dice el dicho, la fe es lo último que se pierde. Siempre habrá una oportunidad.

"Nico (Covatti) me dice que no crea que no tengo ningún tipo de posibilidad. Los rivales son superiores pero tampoco inalcanzables. Siempre habrá al menos una chance. Aunque de antemano ya sé que habrá diferencias notorias, esos pibes corren en promedio 80 carreras en un año. Los ves y parece que van en piloto automático", resaltó.

"Tengo que correr tranquilo y, más allá de la clasificación o no, darlo todo y demostrar lo que sé hacer. Me encantaría que se abra una posibilidad y me llamen para alguna otra carrera o prueba", cerró.