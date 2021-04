Moto GP: "Pole" para Fabio Quartararo y gran vuelta al ruedo de Marc Márquez

El español Marc Márquez (Honda) logró un gran resultado en su vuelta al Moto GP tras una ausencia de nueve meses, al obtener el sexto puesto de la clasificación para el Gran Premio de Portugal en el circuito de Portimao, donde el francés Fabio Quartararo (Yamaha) se quedó con la Pole Position.

El séxtuple campeón catalán registró buenas referencias en el trazado portugués, que mañana lo verá partiendo desde la segunda línea de la grilla junto al australiano Jack Miller (Ducati) y al italiano Franco Morbidelli (Yamaha).

