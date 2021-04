Básquetbol de primera división, mucha NBA y River Plate, la agenda del viernes

Básquetbol

- Se llevará a cabo parte de la cuarta fecha del torneo local de primera división:

Zona A

20.15, Liniers vs Alem

20.45, Estrella vs Villa Mitre

20.45, Bahiense vs Pacífico

Zona B

20.45, Estudiantes vs Pueyrredón

- Continúa la fase de reclasificación en la Liga Nacional, con dos duelos:

15.30, Obras vs Comunicaciones (juego 1)

18.00, Gimnasia CR vs Hispano Americano (juego 2)

- Se disputará un juego de la Zona Sur en la Liga Argentina:

21.30, Gimnasia LP vs Rivadavia M

- La NBA ofrecerá hoy once duelos:

16.00, Jazz vs Pacers

20.00, Pistons vs Thunder

20.00, Wizards vs Pelicans

20.00, 76ers vs Clippers

20.30, Raptors vs Magic

20.30, Nets vs Hornets

21.00, Bulls vs Grizzlies

21.00, Rockets vs Nuggets (Facundo Campazzo)

21.00, Timberwolves vs Heat

21.30, Spurs vs Trail Blazers

22.30, Mavericks vs Knicks

Fútbol

- Comienza a jugarse la décima fecha de la copa de la Liga Profesional:

15.00, Talleres vs Unión SF

17.00, Aldosivi vs Rosario Central

19.15, Vélez vs Huracán

21.30, Central Córdoba vs River

- Se pone en marcha con un partido la 32ª jornada de la Premier League:

16.00, Everton vs Tottenham

Tenis

Comenzará a disputarse en la cancha central del Córdoba Lawn Tenis Club la Billie Jean King Cup, con Argentina enfrentando a Kazajistán:

11.00, Nadia Podoroska vs Yulia Putintseva

A continuación, Lourdes Carlé vs Yelena Rybakina