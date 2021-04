La jueza Servini fue internada en terapia intensiva por una complicación de su cuadro de COVID-19

La jueza federal María Servini fue internada hoy en terapia intensiva, a raíz de un cuadro de complicación respiratoria producido por el coronavirus que padece desde la semana pasada.

La magistrada federal debió ser ingresada en un centro de salud porteño, días después de cuestionar duramente al Gobierno nacional y al de la Ciudad por la campaña de vacunación.

La semana pasada, Servini afirmó que se había contagiado de coronavirus pese a tener la primera dosis de la vacuna y, en ese marco, hizo un reclamo a las autoridades para que inmunicen a los trabajadores del Juzgado Electoral bajo la advertencia de no poder realizar las primarias.

"Si no vacunan a todo el equipo no se pueden hacer las PASO", advirtió la magistrada a cargo del Juzgado Electoral, de 84 años.

En ese sentido, sostuvo: "Si no vacunan a mi gente te diría que no, yo no voy a exponer al equipo de 25 personas que trabaja en este tema".

La jueza federal cuestionó el plan de vacunación nacional y también apuntó al Gobierno porteño porque le suspendieron el turno que tenía para aplicarse la segunda dosis.

Además, reveló que habló con el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, para que se le respetara el turno, pero no tuvo respuesta.

"Más que sorprendida estoy enojada porque yo tenía el turno para la segunda dosis el 26 del mes pasado y me llamaron para decirme que me suspendían el turno. Hablé con un alto funcionario de la Ciudad para que me vacunen porque yo estoy trabajando, lo mismo que el personal que está trabajando conmigo. Si me hubieran dado las dos dosis no me hubiera contagiado", enfatizó la jueza.

Servini agregó: "Estoy enojada porque el tema de las vacunas se manejó muy mal, y también se lo estoy diciendo lamentablemente al Presidente (Alberto Fernández)".

"Le hablé a (Diego) Santilli para ver si me pueden hacer una excepción y darme la segunda porque estoy yendo a Comodoro Py. Y me dijo que se iba a ocupar, ¿viste el llamado? Yo no", se quejó la magistrada federal con competencia electoral. (NA)