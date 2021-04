"Guzmán no sabe si mirar al presidente o a la vice", afirmó Juan Carlos De Pablo

Por Francisco Rinaldi / frinaldi@lanueva.com

Asegura que los funcionarios claves del área económica “no saben si miran al Presidente o a la Vice” y que algunos “asustan a quienes quieren hacer negocios”. Pero su estilo irónico —y hasta desfachatado— no le impide ser uno de los economistas, docentes y consultores más respetados y reconocidos de la Argentina, un país que sabe como pocos de cambios de rumbo y crisis.

Se trata de Juan Carlos de Pablo, quien dialogó con La Nueva. desde su casa porteña.

A continuación, los tramos salientes.

—Analizando la pobre performance económica de las últimas décadas, le pregunto ¿no será que los gobiernos argentinos tienen objetivos demasiado pretenciosos en función de los instrumentos que poseen?

—Es probable. Inclusive, algunos instrumentos han demostrado ser totalmente inservibles a lo largo de la historia, como los controles de precios, por ejemplo. Me parece que una manera de evitar esto es bajar un poco las pretensiones y dejar de lado las internas políticas, definir bien los lineamientos de la política económica, algo que no está pasando hoy: los ministros de Economía (Martín) Guzmán y de Desarrollo Productivo (Matías) Kulfas no saben si mirar al presidente o a la vice a la hora de tomar una decisión.

—La bajísima inversión privada es otro gran problema nacional ¿qué está fallando?

—Simple, está fallando la tasa de beneficios. Un empresario en cualquier lugar del planeta está preparado para poner 100 pesos y sacar 80, pero ¿qué pasa cuando buena parte de esa cifra se pierde en impuestos y otros gastos? Además, este gobierno tiene funcionarios que asustan a los que quieren hacer negocios.

—Una suerte de interna divide a los economistas entre quienes se pronuncian entre aumentar las exportaciones o bajar el gasto como políticas para que la economía crezca ¿qué opina al respecto?

—Hay una cosa que se debe tener muy clara: el crecimiento lo hace el sector privado, de la mano de un señor que es un ser humano de carne y hueso como nosotros, ni más inteligente que Einstein ni más bueno que la Madre Teresa de Calcuta. Entonces, yo me pongo del lado de los que dicen que tiene que haber algún tipo de racionalización del gasto público, revisar algunos planes sociales, porque en la medida que haya gente que encuentra más beneficioso acceder a un plan social que trabajar ¿cómo se hace para aumentar la producción? Es un tema de incentivos.

—Pero es necesario asistir a la gente pobre....

—¡Pero es que tuvimos récord de pobreza con récord de gasto social! Algo no está funcionando.

—Algunos de sus colegas utilizan la palabra “keynesiano” como un insulto, ¿qué le parece?

—Keynes es uno de mis héroes. Y creo que si se ganó la inmortalidad, no fue por decir pavadas. Además, las obras completas de Keynes tienen 30 volúmenes, obvio que se puede haber equivocado

“Dicho esto, si un alumno mío viene y me dice “soy keyensiano” o “soy austríaco” yo lo despacho y lo mando a documentarse y a escuchar".