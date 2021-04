Guido Pella vuelve a ver acción y habrá fútbol en varios puntos del mundo

Básquetbol

- Se jugarán cuatro partidos por la Liga Argentina:

Zona Sur

14.00, Ciclista J vs Gimnasia LP

16.30, Quilmes MdP vs Lanús

21.30, Del Progreso vs Dep. Roca

Zona Norte

11.00, Riachuelo vs Salta Basket (José Luis Pisani)

Fútbol

- Se completa la novena fecha de la copa de la Liga Profesional:

19.00, Huracán vs Sarmiento J

19.00, Lanús vs Newell's

21.15, At. Tucumán vs Vélez

- Habrá dos partidos por la quinta fecha de la Primera Nacional:

15.30, Riestra vs Mitre SdE

21.10, Almirante Brown vs Nueva Chicago

- La premier League inglesa ofrecerá hoy dos encuentros:

14.00, West Bromwich vs Southampton

16.15, Brighton And Hove vs Everton

- Mientras que en la Liga española se jugará un partido:

16.00, Celta de Vigo vs Sevilla

- Y por la Serie A italiana habrá hoy un juego:

15.45, Benevento vs Sassuolo

Tenis

- Debuta el bahiense Pella en el cuadro de singles del ATP 1000 de Montecarlo:

10.10, Guido Pella vs Lucas Pouille (Francia)