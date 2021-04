“Vine a Olimpo a conseguir la continuidad que no tuve en otros equipos”

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

La chance de atajar le llegó cuando él menos se lo imaginaba. Por la lesión que sufrió Guido Villar, el arquero de Olimpo hoy, en la fecha inaugural del torneo Federal A 2021, será Lucas Emanuel Alvarez, quien lleva 19 días entrenando junto al plantel aurinegro y solo pudo disputar un cotejo amistoso: 0-0 ante Sol de Mayo.

Alvarez, de 27 años y nacido en la localidad bonaerense de San Martín, debutó en la Primera de Chacarita en 2017 (por Copa Argentina), y ese fue el único cotejo que disputó, hasta pasar a Acassuso, de la B Metropolitana, donde también registra una presencia entre 2019 y 2020.

Ese es su palmares de presentación, aunque él, en el mano a mano con La Nueva., aclaró que viene a buscar la continuidad que no pudo conseguir en los dos clubes donde ya estuvo.

“Llegué a Olimpo con las máximas pretensiones, quiero ganarme un lugar, adquirir la confianza necesaria como para hacerme cargo del arco y no soltarlo nunca más. Necesito regularidad para demostrar mis condiciones”, subrayó el golero, con contrato profesional hasta diciembre de este año.

El elegido por el DT Carlos Mayor había sido Guido Villar, quien se perderá el debut de esta tarde frente a Cipolletti por un desgarro en el recto anterior de pierna derecha. Por eso el “1” pasó a manos de Alvarez, quien tendrá la complicadísima misión de pararse abajo de un marco que, tanto en Primera división como en la B Nacional, fue siempre bien custodiado por jerarquizadas y espléndidas figuras.

“No vine a ser suplente de Guido, estoy acá para pelearle el puesto mano a mano. No es lindo entrar por un compañero lesionado, pero está en mi responder, cumplir con lo que me toque y que me vuelvan a elegir cuando Guido ya esté recuperado”, expresó el ex “funebrero”.

—No conocés la categoría, ¿cómo crees que es atajar en un Federal A?

—Creo que un arquero de un equipo que juega por los puntos y para ascender, debe tener responsabilidad y seriedad en cualquier división y competencia. El Federal A es muy competitivo y duro a la vez, tal vez parecido a la B Metro, no sé, después del domingo (hoy) te digo. Estoy muy tranquilo, motivado y con ganas.

—¿Te sorprendió el mundo Olimpo, el club y su infraestructura?

—Olimpo es gigante, con manejo y mentalidad de Primera división. Bajó muchas categorías de golpe y, por lo que me dijeron, la actual dirigencia lo está acomodando en todos los aspectos. Ojalá pueda ser parte de una remontada histórica, tener que irme con un ascenso, hoy por hoy de lo único que se habla a nivel futbolístico e institucional.

“No conocía Bahía, y mucho menos la amabilidad de su gente. Estoy contento y a gusto junto a un grupo de jugadores que piensa en lo mejor para Olimpo”.

—Tenés dos encuentros completos como arquero, no me quiero imaginar los que viste desde el banco de suplentes...

—Ufff, incontables. Siempre tuve arqueros de mucho renombre delante mío, como Emanuel Trípodi, Pedro Fernández y Juan Ignacio Dobboletta (actual cuidapalos y referente de Acassuso), por eso me fue complicado tener una chance y ganarme la consideración de los distintos entrenadores.

—¿Qué tipo de arquero sos?

—Me gusta salir a romper juego para que no haya segundas jugadas y me hago fuerte debajo de los tres palos. Creo ser un arquero completo, aunque me van a ir conociendo a medida que vayan pasando los partidos. Trato de mantener a la defensa ordenada y estar bien parado, aún con el equipo en ataque o en campo contrario.

—¿Qué te dijo Mayor, el DT, sobre el partido de esta tarde?

—Me pidió que esté tranquilo, que la idea es tratar de salir jugando siempre desde el fondo. Que no arriesgue demás y que no le demos ningún tipo de ventajas al rival.

“Nos habló mucho de lo que debemos hacer dentro de la cancha, que tenemos que ser protagonistas en todos lados y que los partidos hay que ganarlos con determinación y convencimiento. Olimpo va a ser un equipo incisivo, con una idea y una mentalidad que van a sorprender a más de uno”.

—¿Cuánto hace que no atajás, ese único partido que tuviste en Acassuso cuando fue?

—Fui inicial en el último partido de Acassuso en 2020, el 31 de diciembre para mayor información (derrota 1-0 frente a J.J. Urquiza). Fue antes de clasificar al reducido.

—Cuando arrancó el 2021, ¿por qué no seguiste en Acassuso?

—Porque no me renovaron el contrato. Seguí entrenando por mi parte hasta que apareció esta posibilidad de Olimpo, que para cualquier jugador del ascenso es un paso adelante en la carrera.

—¿Es lo mismo debutar de local que de visitante?

—Ahora, al jugarse sin público en los estadios, es prácticamente lo mismo. Las referencias de la cancha de Olimpo serán nuevas para mi, pero para un primer partido siempre te sentís más confiado en condición de local.

También juegan Villa Mitre y Sansinena

De los tres equipos liguistas que toman parte del torneo Federal A 2021, Olimpo es el único que actuará como local en la primera fecha de la competencia, que se extenderá hasta los primeros días de diciembre.

Desde las 16, el aurinegro recibirá a Cipolletti en el estadio Carminatti.

El árbitro designado había sido Lucas Novelli Sanz, pero hubo trueque y el que estará impartiendo justicia será Franco Morón, de General Pico.

Villa Mitre, que arañó el ascenso en la pasada edición y fue perjudicado en la final frente a Güemes de Santiago del Estero, será visitante en Mendoza: a las 16.30 enfrentará a Huracán Las Heras. Ese encuentro será dirigido por Jonathan Correa, de Córdoba.

Finalmente, a las 18, Sansinena se presentará en San Luis, ante Juventud Unida, en el estadio Juan Gilberto Funes. El referí será el siempre sospechado Novelli Sanz, de Tandil.