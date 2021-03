Quiénes suenan como candidatos para reemplazar a Losardo en el Ministerio de Justicia

El presidente Alberto Fernández reveló que la ministra de Justicia, Marcela Losardo, le planteó "su idea de dejar el Ministerio", ya que "está agobiada", y destacó que en el Gobierno están "buscando un reemplazante".

"Marcela me ha planteado la semana pasada, y me lo venía planteando desde antes, su idea de dejar el Ministerio. Marcela, que es una persona que no viene de la política, la verdad que está agobiada", resaltó Fernández.

En declaraciones a la señal de cable C5N, el jefe de Estado precisó: "En estos días lo vamos a estar resolviendo. No tengo ninguna urgencia de que se vaya Marcela".

"Quiero que ella siga trabajando conmigo, no quiero que se vaya. Me ha planteado su decisión, veremos cómo lo resolvemos. Estoy buscando un reemplazante", manifestó.

En ese marco, el presidente recordó que Losardo "no viene de la política", por lo que le resulta "desgastante" la función pública, y amplió: "El colmo es que (el fiscal Carlos) Stornelli diga que la llamó para solidarizarse y ella no lo conoce".

Sobre los nombres que trascendieron como posibles reemplazos para Losardo, Fernández dijo que tanto a Martín Soria como a Ramiro Gutiérrez los conoce, pero que "hay que ver cómo resolverlo".

"Dicen Alberto se kirchnerizó , pero para el que no se enteró, soy uno de los fundadores del kirchnerismo", resaltó el jefe de Estado, y cuestionó que se haya dicho que Soria iba a reemplazar a Losardo y con él entraría otro "kirchnerista" duro al Gabinete.

En esa línea, el presidente subrayó: "Hasta donde yo recuerdo, Soria estaba enfrentado a los Kirchner, fue contra (Martín) Doñate en Río Negro. No se cómo funciona, pero lo que buscan es que Cristina (Kirchner) y yo nos peleemos".

Al referirse a la reforma judicial, Alberto Fernández reiteró que tiene como objetivo que "los magistrados vuelvan a tener prestigio", algo que "se ha sido perdido" en los últimos años.

"Tenemos un problema muy serio con la justicia y hay que resolverlo. Quiero que esto funcione de otra manera porque así estamos mal. Yo conozco la justicia desde muy chico, y yo he visto degradar la justicia", explicó.

Fernández recordó que el pasado 1 de marzo durante la Asamblea Legislativa pidió que el "Congreso intervenga" respecto de la reforma judicial, y se quejó porque el proyecto de ley que impulsó su gobierno el año pasado se aprobó "en el Senado y en Diputados está durmiendo".

"El control cruzado (entre el Congreso y la Justicia) es lo que dice la Constitución, eso no se a quién le puede molestar pero lo dice la Constitución", subrayó.

Además, el Presidente aseguró que "si hubo un tiempo opaco en la justicia, hay que terminarlo", y precisó que "hay inconductas en muchos jueces, no en todos".

"Creo en el Estado de derecho y en que las instituciones están hechas para ser respetadas. Yo no soy el que echa o pone jueces. El Congreso (de la Nación) sí puede investigar el funcionamiento de los jueces", enfatizó.

En otro tramo de la entrevista, reveló que este lunes habló del tema con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y aseguró que espera que el Parlamento avance con la comisión bicameral de control.

"Yo espero que sí, lo hablé con Sergio Massa. Yo creo que él la quiere impulsar, después es una decisión de la Cámara de Diputados", manifestó.

Por último, Fernández afirmó que no toma como una "amenaza" los dichos del fiscal Carlos Stornelli, quien había advertido que hablaría de "hombre a hombre" con el jefe de Estado cuando dejara el cargo, debido a que lo considera "poco serio y está demasiado desacreditado el amenazador".

"Stornelli ha perdido mucha entidad, mucha honestidad. La amenaza para mí no tiene entidad por el sujeto amenazante.

Tenemos un fiscal que acusa y que está siendo acusado por un delito muy grave", concluyó.

¿Quiénes son Soria y Gutiérrez?

Martín Soria (45 años) es el mayor de los cuatro hijos que el fallecido gobernador de Río Negro, Carlos “El Gringo” Soria tuvo con Susana Freydoz, quien fue condenada a 18 años de cárcel por asesinato agravado por el vínculo y con arma de fuego y que hoy permanece en prisión domiciliaria.

La cercanía al kirchnerismo se produjo después de asumir la banca en la Cámara baja. Sin otra experiencia legislativa nacional, después de asumir en diciembre de 2019 comenzó a tejer buenas relaciones con el presidente Alberto Fernández, pero sobre todo con el kirchnerismo más duro, a partir de su rol en la Comisión de Justicia, en la de Legislación Penal, Asuntos Constitucionales y de Juicio Político.

El caso de Ramiro Gutiérrez (54 años) contrasta con el de Soria —señala Infobae— porque su actuación siempre estuvo en el ámbito legislativo o de asesoramiento jurídico político. Actual diputado e integrante también de las comisiones de Justicia, Legislación Penal, Asuntos Constitucionales, entre otros, tuvo un momento de alto perfil como uno de los principales “arquitectos jurídicos” de Sergio Massa.

De Dolores, interior de la provincia de Buenos Aires, Gutiérrez es bachiller universitario en Derecho, Abogado y Magíster en Ciencas Penales. Ejerció la docencia y ocupó cargos en el ámbito municipal y provincial. (NA e Infobae)