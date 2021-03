Martes de Champions League, Libertadores y Liga Nacional de básquetbol

Básquetbol

Se disputarán dos partidos por la Liga Nacional: Oberá-Regatas Corrientes (18, con Nicolás Paletta) y Boca-Ferro (21).

Bochas

Se llevará a cabo la tercera fecha del oficial por parejas en la división B:

Independencia vs Villa Mitre

Talleres vs La Falda

Dublín vs Río de la Plata

San Martín vs Villanueva

Sporting vs Bella Vista

Bowling

Comenzará hoy el Torneo Preparación individual.

Fútbol

Se jugarán tres partidos por la Copa Libertadores, en el inicio de la segunda fase: desde las 19.15, Wanderers (Uruguay)-Bolívar (Bolivia) y Santos (Brasil)-Dep. Lara (Venezuela), y a partir de las 21.30, Unión Española (Chile)-Independiente del Valle (Ecuador).

Habrá dos duelos válidos por los octavos de final de la Champions League: Juventus (Italia)-Porto (Portugal) y Borussia Dortmund (Alemania)-Sevilla (España); ambos, desde las 17.