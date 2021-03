La semana arranca con Lautaro y tres bahienses en la Liga Nacional de básquet

Básquetbol

Se jugarán tres partidos por la Liga Nacional: Oberá-Atenas (11, con Nicolás Paletta y Juan Manuel Torres), San Martín C-Libertad (19) y La Unión F-Peñarol (21.30, con Franco Pennacchiotti).

Bochas

Se disputa la tercera fecha del oficial por parejas en la divisional A:

El Cometa vs Almafuerte

9 de Julio vs Kilómetro 5

Tiro Federal vs El Puma

General Cerri vs La Armonía

Alem vs Olimpia

Barrio Hospital vs Independiente

Fútbol

Se completa la 4º fecha de la copa de la Liga Profesional: Racing-Rosario Central (19.15, TNT Sports) y River-Argentinos (21.30, FOX Sports Premium).

Chelsea-Everton (15, ESPN) y West Ham-Leeds United (17, ESPN) serán los dos partidos de hoy en la Premier League inglesa.

Además, Lautaro Martínez saltará a la cancha a las 16.45 (ESPN) cuando Inter reciba a Atalanta por la Serie A italiana.

Mientras que Betis-Alavés completarán desde las 17 la fecha de la Liga española.