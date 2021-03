Gay: "El Hospital Municipal atendió más del 50% de los casos de COVID-19 en la ciudad"

El intendente Héctor Gay sostuvo esta tarde en LU2 que "el Hospital Municipal atendió más del 50% de los casos de COVID-19 en la ciudad".

"El compromiso del sistema de salud de Bahía Blanca fue lo que permitió sobrellevar más o menos bien una situación para la cual no estábamos preparados. Hay falencias que ya conocíamos, como las mismas camas desde hace 25 años, pero hubo un gran aporte del recurso humano", sostuvo el mandatario municipal en el programa Noticias en compañía.

Al mismo tiempo, aseguró que "tuvimos un 2020 con poca obra, por no poder trabajar y reasignar recursos hacia políticas sociales y de salud. También cayó la recaudación durante algunos meses y si bien la provincia nos dio dinero, una parte hay que devolverla. Para este año tenemos una cantidad importante, 1.200 millones, en obras con recursos propios y también de Provincia y Nación".

"Hay 6 mil cuadras de tierra, pero la avenida Colón es uno de los lugares de mayor tránsito de la ciudad y ya comenzaba a descascararse y demás. Hoy, además, hay mucho asfalto vencido. Muchos emprendimientos son consorcios de vecinos, pero cada uno debe poner no menos de 100 mil pesos. Privilegiamos las calles troncales y de conectividad con sectores importantes", explicó.

También contó que "se está terminando el Código Urbano de la ciudad, algo que no se hacía de los '90. Por ejemplo, el sector que más ha crecido es el de Los Horneros y Las Acacias. El BID nos asesora sobre este tema y nos pide llenar espacios vacíos y no extender la ciudad. Hoy la gente se hartó de estar en un departamento en el centro y encarece llevar un colectivo, los recolectores de residuos, etcétera. Además, hay lugares donde ABSA no puede darles agua, ya que la mayoría está en la zona norte".

Sobre la situación del agua, dijo que "comenzaron a realizarse dos cisterna en la zona de Bosque Alto, que llegará hasta General Cerri, aunque tardará un par de años en concretarse".

"En cuanto a Villa Miramar, es ABSA quien está poniendo reparos porque está muy cerca de barrios muy comprometidos. Es la obra que viene más lenta, pese a que está el dinero para hacerlo. Además, para mitad de año terminaríamos las cloacas de Alto del Palihue", detalló.

Además, dijo que la megaobra de El Cholo "sufre algunos problemas con las empresas, pero su inicio es inminente. Sería una locura que no se continué esta obra, ya que es de las 10 más grandes del país y la única que no se reanudó. La semana que viene el ministro Katopodis a Bahía y espero que traiga buenas noticias".

Por último, Gay dijo que imagina el 2021 "como el 2020 pero con elecciones".

"Si habría que simbolizar este 2021 sería con un enorme signo de interrogación. Estamos lejos de terminar la pandemia y no sabemos lo que pasará en los próximos meses. Lo que sucede en el hemisferio norte no es muy alentador. Hoy hay países confinados, como Inglaterra, donde tengo a mi hijo", cerró.