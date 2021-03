Fernández y Massa analizaron "la agenda económica con eje en el alivio fiscal a la clase media"

El presidente Alberto Fernández se reunió hoy en la Residencia de Olivos con el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para charlar sobre "la agenda económica con eje en alivio fiscal para la clase media", según indicaron fuentes parlamentarias, que precisaron que el jefe de Estado compartió un desayuno con el líder del Frente Renovador.

Luego del encuentro, Fernández y Massa viajaron juntos desde Olivos a la Casa Rosada para presenciar el acto de la firma del "Acuerdo federal para una Argentina unida contra la violencia de género".

La reunión tuvo como objetivo dialogar sobre los "temas alivio fiscal que vienen", entre los que se incluyen "Impuesto a las Ganancias y Monotributo".

Además, Fernández y Massa charlaron sobre posibles modificaciones en "Ley Automotriz, Ley de Agroindustria, Tarifas e Hidrocarburos".

El pasado 2 de marzo, Sergio Massa recibió a representantes de 25 gremios de la Confederación General del Trabajo (CGT), con quienes se comprometió a dar a conocer oficialmente los cambios a la ley que, entre otros aspectos, eleva el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias a 150.000 pesos.

Entre los cambios acordados a la "ley de alivio fiscal", como la denominan en el entorno de Massa, se destacan las exenciones al pago de Ganancias de horas extras que excedan la jornada laboral estipulada, el salario anual complementario (aguinaldo), el plus por zona desfavorable (también denominado "plus patagónico", el bono por producción, los gastos de guardería, gastos escolares y las deducciones de concubino.

También se estudia desgravar del impuesto a las Ganancias los ítems no remunerativos del trabajo docente como por ejemplo las sumas que surgen del fondo nacional de incentivo docente, señaló el secretario de Políticas Educativas de la CGT y titular de la Unión Docentes Argentinos (UDA), Sergio Romero.

En principio no surgieron del cónclave novedades respecto de otras sugerencias del movimiento obrero como las exenciones del adicional por horas nocturnas, las sumas percibidas por feriados obligatorios y días no laborables trabajados, el plus que se cobra por desempeñar trabajos penosos, peligrosos o insalubres, gastos por movilidad, almuerzo, las cargas familiares hasta un determinado porcentaje salarial, y todas las indemnizaciones por la relación laboral.

Los referentes sindicales fueron recibidos por Massa y por los presidentes de las comisiones de Legislación General, Vanesa Siley, y de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, que son los dos cuerpos legislativos de la Cámara baja que tendrán giro para tratar la iniciativa.

También acompañaron durante la reunión los diputados del Frente de Todos Walter Correa y Daniela Vilar. (NA)