Vecinos en llamas por un boliche a cielo abierto, se abre al uso una calle vital y un gran proyecto en Monte

--Buen día, Juan. Felicitaciones, pero me imagino que no habrás festejado demasiado esa copita frente a Racing…

--Festejé una vez más cómo jugamos y la actitud que tiene el equipo los 90 minutos. ¿Y por casa cómo andamos? ¿Festejaste el triunfo frente al flamante campeón de la Primera D?

--En parte sentí alivio, pero reconozco que no venimos nada bien. Igual seguimos arriba en la tabla histórica de títulos totales.

--Mejor dejémoslo ahí y empecemos con nuestros temas habituales.

--Me parece bien. ¿Por dónde empezamos? ¿Ya tenés agua?

--Por suerte el jueves llovió y rápidamente tuve un servicio como corresponde, pero horas antes no tenía ni agua ni luz. Terrible.

--Indudablemente, si cuando llueve hay agua suficiente, quiere decir que el consumo para riego es un factor relevante.

--Ni lo dudes, el problema es que hay muchos usuarios que no riegan y ni siquiera tienen agua para bañarse.

--Otros, además, no pueden dormir.

--Supongo que te referís a los vecinos del Paseo de las Esculturas…

--Exacto.

--El fin de semana pasado pasé a eso de las 3 de la mañana por el lugar y pude comprobar cómo se pone ese sector. Impresionante, jóvenes por todos lados, hacinados en una suerte de boliche a cielo abierto.

--Dicen que se juntaron más de 1.500 personas.

--Es probable. Muchos con equipos de música y bebidas aprovecharon una noche espectacular en cuanto a temperatura, pero terminaron colmando la paciencia de los vecinos que ya están hartos de desbordes, de que orinen en las calles adyacentes, además de los gritos y música hasta cualquier hora y, por supuesto, de las infaltables picadas.

--Además de los autos con grandes parlantes y música a todo volumen.

--Por supuesto, son los llamados “boom cars”, con super parlantes de sub graves que hacen temblar los vidrios de las casas.

--¿Y qué piden los vecinos?

--Te lo resumo: cámaras de vigilancia, reductores de velocidad, fotomultas, medición de decibeles, mayor presencia policial para desalentar conductas antisociales y control de sustancias prohibidas.

--Evidentemente el centro de reunión diurno de los chicos se convirtió en nocturno.

--Claro. La mayoría son adolescentes porque los más grandes, con cierto poder adquisitivo, tienen medios suficientes como para hacer 20 o hasta 30 kilómetros en auto y participar de fiestas clandestinas en las afueras de la ciudad.

--Sí, de hecho has mostrado fotos de ese tipo de eventos, como las fiestas que se hicieron en un túnel.

--Son fiestas clandestinas que empiezan tipo 5.30 y duran hasta las 10 de la mañana. Ahora, por lo que pude averiguar, hasta se está pretendiendo cobrar (unos 200 pesos) porque los organizadores tienen costos que afrontar, por caso el funcionamiento de los generadores de electricidad.

--Me quedé pensando en lo que sucede en el Paseo, me imagino la mugre que debe quedar en ese lugar.

--Te tiro un dato, me contaron que el fin de semana pasado los vecinos de la cortada de 11 de abril terminaron “apostados” en la calle, sentados en reposeras hasta las 5.30, para que no pasen a los “baños populares”. Realmente están hartos de respirar todos los ciertas emanaciones poco gratas.

--¿Viste presencia policial?

--Sí, un par de móviles, y el GAD en la esquina de 19 de Mayo y Fuerte Argentino, pero me imagino que solo para controlar disturbios graves o hechos peligrosos.

--¿Pensás que el lugar desborda de gente porque cerraron al tránsito el Parque de Mayo?

--Sí, pero por suerte a partir del viernes 12 abrirán una calle fundamental como la continuación de Urquiza hacia Florida, donde habrá algunos sectores para estacionar.

--Esa calle será doble mano, ¿no?

--Así es, y con doble vía para ciclistas. Ahora solo hay que cruzar los dedos y esperar que no se convierta en una pista de carreras.

Carritos del parque y peatonal en Portugal

--¿Tenés alguna novedad de los carritos?

--Esta semana empiezan las demoliciones y desde la secretaría que encabeza Tomás Marisco están a punto de mandar el Concejo la licitación de los kioscos–barco de Alsina y Chiclana, Colón y Chiclana, avenida Cerri, plaza Villa Mitre, Colón y Vieytes, plaza Brown y Alem y Aguado, que no es barco.

--Hace un tiempo me hablaste de un proyecto de peatonalización de calle Portugal, detrás del Teatro Municipal.

--Sí, me dicen que la Corporación del Comercio y de la Industria quiere hacer un aporte en ese sector y la Muni está viendo de qué forma se va a hacer ese padrinazgo.

--Che, empezaron las clases y no me dijiste nada. ¿Cómo anduvo el tema?

--En general bien, pero hay de todo y para todos los gustos. Salvo en las escuelas de UNS donde hubo cero actividad presencial y los padres están que vuelan.

--¿A qué te referís?

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

--A que mientras algunas escuelas reabrieron en un estado impecable, en otras se vivieron situaciones dramáticas.

--¿Para tanto?

--Y sí... Por ejemplo, en una escuela alejada del centro y nivel socioeconómico medio, de los dos tanques de agua disponibles uno estaba vacío y el otro tenía el agua verde, con una paloma muerta en su interior.

--Pero desde el Consejo Escolar dijeron, después de Carnaval, que iban a limpiar los tanques de agua de todas las escuelas.

--Se ve que a esta no la agendaron, y lo mismo pasó con la escuela primaria 68 de Espora, donde un padre tomó y difundió fotos del agua verde que estaba almacenada en el tanque.

--Grave. ¿Te enteraste de otros casos?

--Varias no tienen Internet o posee mala señal y otras carecen de teléfono. Pero por suerte hay escuelas que están en muy buenas condiciones. Supongo que esto tiene que ver con la gestión de los directivos.

--Me dicen que máscaras, alcohol en gel, termómetros y lavandina hubo en todas.

--Sí, eso me dijeron, aunque puede haber algún caso puntual donde faltaron algunos elementos. Lo que es bastante común es la falta de porteras, no hay auxiliares y los problemas se perciben.

--Leí en el diario que el 85 por ciento de las escuelas tenían previsto comenzar.

--No me parece una buena cifra, a lo sumo deberían haber empezado el 95 por ciento, en un año de inactividad hubo tiempo de hacer las refacciones necesaria. Por eso digo que hoy apenas un 5 por ciento debería estar en obra.

--Che, al final no me comentaste nada de la cuestión comercial. ¿Vas a participar de la FISA virtual?

--Seguramente, según anunciaron en su lanzamiento, el intendente Héctor Gay, acompañado por el titular de la Corporación del Comercio, Industria y Servicios, Jorge Bonacorsi y por el presidente del Consorcio de Gestión del Puerto, Federico Susbielles, tendrá lugar del 4 al 16 de mayo.

--Habrá que ver qué aceptación tiene en la gente...

--Ojo, puede ser una opción a tener en cuenta. Habrá stands, patio de comidas y actividades culturales. Además, se brindarán conferencias, rondas de negocios, actividades para escuelas, clases de cocina y para difundir la cultura gastronómica, se pondrá en marcha un “patio de comidas” y la divulgación de comidas tradicionales a cargo de empresas y emprendedores de la región y el país. Además se prepara una sorpresa para jóvenes y no tan jóvenes que tiene que ver con el mundo de los juegos virtuales.

--Siguiendo con el comercio, ¿sabés cuándo abre el Tero en avenida Alem?

--Entre el 15 y el 20. Acordate que es una unión de su cervecería con nombre de distrito neoyorkino y la milanesería con nombre de ciudad del norte italiano.

--Si te pregunto cuánto menos están facturando los restaurantes y confiterías con relación a los meses prepandemia, ¿tenés alguna cifra?

--Varía según cada local, pero en promedio me dicen que están facturando la mitad. Igual ahora no se quejan porque al menos pueden sobrevivir. El tema va a ser si otra vez los obligan a cerrar.

--Ya que estamos con el Covid–19, no estabas para nada errado con lo que tiraste el fin de semana pasado sobre los políticos que se habían vacunado.

--Sí, en realidad me referí a los casos de Gisela Ghigliani y Paula Echeverría, ambas médicas, pero al menos no se informó públicamente donde ejercen la actividad y Echeverría, de 31 años, terminó borrando su posteo tras recibir los primeros cuestionamientos.

--Y después se conoció el caso de la senadora Nidia Moirano.

--La senadora explicó que en su carácter de titular y responsable del Hogar del Anciano, “habiendo trabajado presencialmente desde el inicio de la pandemia, y siendo una persona de riesgo por tener 70 años, fui vacunada siguiendo los procedimientos correspondientes y en forma transparente".

--¿No hay política en todo esto?

--Este es un año electoral, pero está muy bien que todo se ventile, que todo el mundo explique si se vacunó y por qué. Lo peor es que haya argentinos que no deban rendir cuenta de nada.

Importante proyecto en Monte Hermoso

--Te llevo a la región. ¿Sabés algo de un importante proyecto deportivo en Monte Hermoso?

--En los próximos días se va a estar cerrando la compra de una cancha de hockey con piso de agua. La cancha de agua va a quedar donde está hoy la de sintético y la de sintético la van a trasladar abajo, detrás de la cancha de fútbol del Club Atlético Monte Hermoso.

--Muy buena noticia. El señor Dichiara, entre esto y el hospital modular, debe estar más que orgulloso

--Sí, me contaron que la idea no es solo potenciar el hockey en Monte Hermoso y convertir a la ciudad en un centro de reclutamiento de jugadoras, sino de posicionarse para ser sede de todos aquellos torneos nacionales y provinciales sub-14, sub-16, sub-18 y sub-21 con dos canchas y una de ellas de agua, la única en su tipo que hay está en Mar del Plata y hacia el sur, hasta Ushuaia, no hay ninguna otra.

--La inversión debe ser importante...

--Sí claro, pero se apunta al doble objetivo, es decir, deporte y turismo.

Jura en los tribunales

--¿Qué tenés de los tribunales?

--Otra buena. La confirmación de la jura del segundo juez para el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía, que estuvo más de 3 años sin jueces titulares y ahora ya tiene a 2 de 3.

--Claro, como me adelantaste el domingo pasado, el lunes juró el doctor Ernesto Pedro Sebastián, quien viene procedente de la provincia de Río Negro ¿Y ahora?

--Se destrabó una cuestión burocrática vinculada al otro postulante elegido, el doctor Sebastián Foglia, y ya está en condiciones de mudarse al edificio de Chiclana y Lavalle. Ese trámite tenía que ver con la renuncia que debía presentar ante el gobernador Axel Kicillof como fiscal provincial.

--¿Y cuándo jura?

--El lunes 15, a las 12. Al igual que el doctor Sebastián, lo hará ante la Cámara Federal de Apelaciones, en Mitre 60, y en el marco de un acto que contará con acceso restringido por la pandemia.

--Una duda, ¿ese tribunal es que el que está haciendo el juicio de Bobinas Blancas?

--Exacto, aunque con la integración de jueces subrogantes, los camaristas Pablo Candisano Mera y Pablo Larriera y el juez de La Pampa Pablo Díaz Lacava. Ese debate -que continuará mañana- seguirá y terminará con los jueces que lo iniciaron. De ahí en adelante, Sebastián y Foglia se encargarán de los juicios por delitos de la órbita federal, como pueden ser narcotráfico, contrabando, trata de personas y asociación ilícita fiscal, entre otros.

--Bueno, muy completo, pero veo que estás dele mirar el reloj. Seguro tenés que ir a prender el fueguito.

--Algo me conocés, pero antes dejame recomendarte que no te pierdas de leer la columna de Guille Rizzo en su retorno a La Nueva, impecable, como siempre Bueno, ahora sí, pedí la cuenta y dejá que me encargo…

--Me emociona tanta generosidad. Ojalá te dure. Nos vemos en una semana.