Un merendero busca hacer 1000 huevos de pascua para los niños

Luego de una gran campaña de recolección de útiles escolares para empezar las clases, el merendero Juntos podemos lograrlo, se encuentra abocado a la recolección de elementos para cumplir con otra noble tarea: armar 1000 huevos de pascua para regalar a los niños que no tienen posibilidades de comprar uno.

Gustavo "Tavo" San Martín y su mujer Claudia Pérez levantaron el merendero en la casa que con mucho esfuerzo y durante tres años tardaron en construir. En el medio, pasaron toda clase de necesidades, sufrieron el frío y padecieron el extremo calor entre las chapas que vivían y hoy, después, de tanto trabajo, se dedican a darle de comer a 80 familias.

Merendero "Juntos podemos lograrlo"

Utiles recaudados

Ubicado en Interna 2 4290 (altura de Pacífico al 4200), "Tavo" y Claudia atienden desde antes de la pandemia las necesidades de la gente del barrio y del sector.

En estos días cumplieron con la entrega de útiles escolares y mochilas para los niños, recolectadas de a poco entre la gente, ya que al no haber recibido la personería jurídica aún, las empresas o el Municipio no le entregan nada.

"Las empresas necesitan la personería jurídica para que con los recibos ellos lo puedan deducir de ganancias, pero como aún no llegó la nuestra no pudimos conseguir nada. Todo lo donado es de la gente. Y en esta oportunidad queremos hacer los huevitos para los chicos -estén o no anotados en el merendero- para poder darles una alegría en Pascuas. Sus familias de ninguna manera están en condiciones de comprar esas cosas", contó Claudia Pérez, del merendero.

La gente podrá colaborar con donaciones de chocolate, moldes, confites, bolsitas, sorpresitas, etc. Llamando al 291-5083950.

"La entrega de útiles fue una alegría inmensa para todos, cumplimos con las metas que nos proponemos con el esfuerzo de todos. Una caja de lápices por acá, una cartuchera por allá, lavamos, cosimos y arreglamos y gracias a la gente, muchos chicos pudieron tener una mochila llena de cosas para la escuela".