Arranca la fecha del fútbol grande y se empieza a definir el Argentina Open

Básquetbol

Continúa la Champions League Américas, con San Pablo (Brasil)-Quimsa (Argentina), desde las 19.10, y Caballos de Coclé (Panamá)-Real Esteli (Nicaragua), a partir de las 21.40.

Fútbol

Comienza la 4º fecha de la copa de la Liga Profesional: Newell’s-Independiente (19.15, FOX Sports Premium) y Central Córdoba-Banfield (21.30, TNT Sports).

Se juega un partido por la Liga española: Valencia-Villarreal, desde las 17.

Tenis

Continúa el Argentina Open, el ATP 250 que se juega en el Buenos Aires Lawn Tennis.

Cancha principal Guillermo Vilas

A las 13: Albert Ramos(España) vs Sumit Nagal (India)

A continuación: Pablo Andújar (España) vs Francisco Cerúndolo (Argentina)

No antes de las 18: Miomir Kecmanović (Serbia) vs Laslo Djere (Serbia)

A continuación: Diego Schwartzman (Argentina) vs Jaume Munar (España)

Cancha 2

A las 14: Ariel Behar (Uruguay) y Gonzalo Escobar (Ecuador) vs Luis David Martínez (Venezuela) y Oliver Marach (Austria)

A continuación: Joao Souza (Portugal) y Dominik Koepfer (ALemania) vs Nikola Čačić (Serbia) y Tomislav Brkić (Bosnia).