Denunció que hace un año está esperando que lo operen en el Penna: "Fui un montón de veces y no me dieron pelota"

Un albañil de 56 años habló esta tarde con LU2 y denunció que hace un año que está esperando que lo puedan operar en el Hospital Penna ya que tiene piedras en un riñón.

"En la pandemia fui un montón de veces y no me dieron pelota. Empezaron a operar urgencias y a la gente que no tenía obra social se la abandonó. Siguen operando urgencias o problemas más graves, pero vivo con dolores y no puedo trabajar, orino con sangre", contó Eduardo Pérez al programa Hechos de radio.

"Te dan Diclofenac 75 para que se te pase el dolor y no me hace nada. En la guardia te ponen el suero, te dejan dos o tres horas y se te pasa, pero al otro día estás igual", agregó.

Pérez aseguró que "el problema no son los médicos, son los anestesistas. Tienen problemas con el sueldo, pero que lo hagan público, porque perjudican a toda la gente.

Ahora cuenta que le dijeron que "el aparato que te hace una laparoscopia se rompió, que venga dentro de 15 días", pero "estoy hace un año esperando".

"El catéter es para que el riñón funcione bien, por un tiempo, para que te den un turno y te operen. Me gustaría juntarme con más gente, decirle al director, [Gabriel] Peluffo, que nos den una solución. La solución es la operación, quiero que me saquen las piedras y ya está. Tengo los dos riñones comprometidos, si orino sangre es porque la piedra me está lastimando", cerró.