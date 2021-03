Una nutrida agenda cubre el domingo deportivo en Bahía y la región

Básquetbol

Tercera presentación de Leandro N. Alem en la Liga U19, etapa provincial. Desde las 17 visitará a Costa Sud de Tres Arroyos.

Se jugará íntegramente la segunda fecha del torneo de primera división en la rama femenina:

19.00, Sportivo vs Estrella

19.00, 9 de Julio vs El Nacional

19.30, Alem vs Estudiantes

Habrá cuatro juegos por la NBA:

14.00, Hornets vs Suns

20.00, Raptors vs Trail Blazers

22.00, Nuggets vs Hawks

23.00, Lakers vs Magic

Fútbol

Se completa la cuarta fecha del torneo de primera división en la Liga del Sur:

16.00, Comercial vs Huracán

16.00, San Francisco vs Libertad

16.00, Villa Mitre vs Olimpo (en Cabildo)

Continúa la sexta fecha de la Liga del Sur en la rama femenina:

16.00, Villa Mitre vs Olimpo

16.00, Tiro Federal vs Base Naval

16.00, Municipales vs Libertad

Continúa la séptima fecha de la copa de la Liga Profesional, con cuatro partidos:

14.00, Talleres vs Godoy Cruz

16.15, Defensa y Justicia vs Vélez

18.30, River vs Racing

21.00, Independiente vs Boca

Rugby

Se cierra la segunda fecha del Preparación de mayores de la Unión de Rugby del Sur: Argentino y Santa Rosa RC se medirán desde las 14.30. Previamente, desde las 13, ambos jugarán por el certamen de Intermedia.

Además, la UNS afrontará su primer partido oficial de la temporada en el Preparación de Ascenso de la URS: será en el campus Palihue y ante Punta Alta RC, a partir de las 15.