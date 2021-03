El básquet de primera marca la agenda deportiva del viernes

Automovilismo

Desde las 8:30 se pone en marcha la temporada 2021 de la Fórmula 1, con el primer ensayo libre en el circuito de Sakhir (Bahrein).

Básquetbol

Se disputará la segunda fecha del torneo de primera división, con cinco partidos a las 20.45:

Zona A

Liniers vs Bahiense

Estrella vs Leandro N. Alem

Pacífico vs Villa Mitre

Zona B

Olimpo vs Pueyrredón

Napostá vs Estudiantes

Habrá once juegos por la NBA:

20.00, Pistons vs Nets

20.30, Bucks vs Celtics

20.30, Raptors vs Suns

21.00, Pelicans vs Nuggets (Facundo Campazzo)

21.00, Timberwolves vs Rockets

21.00, Magic vs Trail Blazers

21.00, Hornets vs Heat

21.30, Mavericks vs Pacers

22.00, Jazz vs Grizzlies

23.00, Warriors vs Hawks

23.30, Lakers vs Cavaliers

Fútbol

Se pone en marcha la séptima fecha de la copa de la Liga Profesional, con dos partidos:

19.00, Lanús vs Patronato (FOX Sports Premium)

21.15, Unión vs Sarmiento J (TNT Sports)

La selección argentina U23 realizará un partido amistoso contra Japón, en Tokio, desde las 7 de nuestro país. Irá por TyC Sports.