El holandés Max Verstappen rompió el hielo en el circuito de Sakhir

Ratificando lo ocurrido en la pretemporada, el holandés Max Verstappen (Red Bull-Honda) abrió el fuego de la temporada 2021 de la Fórmula 1 en el circuito de Sakhir (Bahrein), escenario de la primera fecha del año.

El joven volante de 23 años, ganador de diez grandes premios, dominó ambas sesiones de entrenamientos libres, dando muestra del poderío de la escuadra austriaca y asomando como seria amenaza al dominio hegemónico de Mercedes de los últimos años.

Calzando la gama blanda de Pirelli, Max empleó 1m 30s 847 en su mejor vuelta para completar los 5,412 metros de extensión del circuito oriental, superando por medio segundo el tiempo cronometrado por la mañana.

Detrás, en gran labor, y a escasas 95 centésimas, se ubicó el británico Lando Norris, a bordo de un McLaren ahora motorizado por Mercedes; en tanto que tercero, a más de dos décimas, se encasilló el siete veces campeón, el inglés Lewis Hamilton, dejando en claro que el panorama del conjunto alemán no es tan desalentador como se preveía.

Carlos Sainz Jr. (Ferrari), Valtteri Bottas (Mercedes), Daniel Ricciardo (McLaren), Yuki Tsunoda (AlphaTauri), Lance Stroll (Aston Martin), Pierre Gasly (AlphaTauri) y Sergio Pérez (Red Bull), completaron los mejores diez.

El piloto mexicano aún está lejos de las expectativas que suponían su traspaso a un equipo de primera línea, y ello tiene que ver con el poco rodaje que pudo efectuar en el nuevo desarrollo técnico/mecánico de Adrian Newey. Será cuestión de acumular kilómetros.

