Macri, sobre el Gobierno: "Argentina está sin conducción y sin rumbo"

El expresidente Mauricio Macri habló en las últimas horas sobre el gobierno actual y dijo que “Argentina está sin conducción y sin rumbo”.

En ese sentido, remarcó que “si no hay cambios, vamos a terminar mal todos los argentinos”. Además, advirtió que en el país “la democracia está en peligro”.

“Esta autocracia no es un chiste, estamos en una batalla muy dura por la democracia. Cristina Kirchner tiene claro y quiere ver hasta cuándo es el límite y hasta dónde puede llegar. Están dispuestos a alterar las libertades y la institucionalidad. Autocracia no es democracia”, manifestó el exprimer mandatario, en una entrevista con La Nación Más.

Según Macri, “la Argentina está sin conducción y sin rumbo, porque no tenemos política exterior, ni política económica, no tenemos un mensaje claro de lo que quiere el gobierno. Lo único que han hecho es abandonar a la gente, con una política de no seguridad o inseguridad, con aumentos de impuestos, como si las empresas estuvieran acá para pagar impuestos infinitos, y nos hemos aislados del mundo”.

A su vez, afirmó no tener dudas de que en la coalición de gobierno “manda Cristina Kirchner”. “A Alberto Fernández no lo sé definir, es una situación anómala”, añadió.

Por otro lado, afirmó que si este fuese su gobierno, Argentina estaría vacunando al ritmo de Chile: “Nos hemos aislado del mundo, con la política exterior que nosotros teníamos, hoy tendríamos las mismas o más vacunas por habitante que Chile, hubiésemos ido a comprar, nadie pide que le regalen a la Argentina”, enfatizó.

"Entramos en una cuarentena eterna equivocada, llenamos de miedo a la población, trajimos costo social y ni siquiera nos adelantamos a comprar las vacunas suficientes y de todas las marcas”, enumeró Macri.

Ante la situación sanitaria, económica, política y social, remarcó que “el Gobierno ya está en crisis”. Insistiendo en que “no hay rumbo ni conducción”, agregó que “la crisis siempre se va agravando”. “Lo único que puede suceder es que las cosas estén peor”, lamentó y advirtió que “si el Gobierno no encuentra el rumbo, vamos a terminar mal todos los argentinos”.

El exmandatario se refirió a las elecciones de este año y descartó competir en ellas: “No voy a ser candidato”. Sin embargo, ante la consulta sobre si se prepara para el 2023, respondió: “Que el árbol no nos tape el bosque”. Y se explayó: “El bosque es defender la institucionalidad, las libertades, las reglas del sistema, hoy la democracia está en peligro”. “El kirchnerismo ha vuelto, estamos en una batalla muy dura”, remarcó.

Macri se siente responsable de la vuelta de Cristina Kirchner al Gobierno y admitió que se cuestiona “qué pude haber hecho para evitar que volvamos atrás”. “Era muy obvio que eso iba a traer destrucción y pobreza a los argentinos; me pregunto qué otras cosas pude haber hecho para lograr enderezar una economía quebrada que lamentablemente la gente no se había enterado”, explicó.

“Entiendo que me tomen como el responsable de la vuelta de Cristina, di todo lo que pude, el libro viene a ser un aporte sincero, transmitir una experiencia y mostrar las dificultades que existen en la Argentina”, concluyó. (Infobae y La Nueva.)