Continúa la campaña #JuntosPorVivi: "Mi sueño es volver a la normalidad"

La reconocida e histórica entrenadora de básquetbol femenino, Viviana Albizu, se encuentra en pleno proceso de adaptación luego de que le debieran amputar la pierna izquierda a fines del año pasado.

Esta situación se desencadenó luego de que “mediante los análisis me diagnosticaron diabetes y ahí me medicaron. Un día estaba limpiando el patio, con ojotas, me lastimé, se me infectó la herida y no pudieron pararla”, le contó tiempo atrás a La Nueva.

La entrenadora de El Nacional, que ayer debutó en el certamen superior con sus dirigidas, continúa con su recuperación aunque admitió que "le cambió un poco la vida", esta tarde en LU2, durante el programa "Noticias en Compañía".

Para volver un poco más a su vida habitual, "Vivi" debe colocarse una costosa prótesis y para ello se inició hace ya varios meses la campana "#JuntosPorVivi", para que voluntariamente y sin compromiso se pueda ayudar a reunir los fondos necesarios.

“Cuando entras en este proceso te dicen que con la prótesis vas a poder hacer vida normal, pero después te encontrás con el tema económico. La prótesis que yo necesito sale 900 mil pesos, es importada y el precio es por 30 días, después puede variar”, explicó Albizu en la entrevista radial.

Para quienes quieran ayudarla pueden hacerlo a la Cuenta Corriente del Banco Hipotecario a nombre de Albizu Viviana Inés (Cuil: 27205615593, CBU: 0440001140000318158477, Nº de cuenta: 400100031815847).

“La campaña viene muy bien, la gente que me ayuda muchísimo. Hay mucha gente que me quiere y eso me ayudó a seguir y pelearla”, contó Vivi.

Esta prótesis, que podría colocársela en nuestra ciudad, le serviría para poder realizar algunas de las actividades a las que estaba acostumbrada.

“Mi sueño es volver a la normalidad. Es una prótesis de alto rendimiento, hay un lugar en Bahía que la hace, con esa prótesis me dijeron que puedo mostrar (movimientos) básquet en las clases, puedo correr, nadar, bajar escaleras… sería un poco volver a la vida normal”, se ilusionó Albizu.