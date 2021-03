El tropiezo de Biden en la escalerilla de su avión genera alarma sobre su salud

El traspié que sufrió el presidente de Estados Unidos Joe Biden mientras subía por la escalerilla del avión Air Force One -una imagen que fue tendencia en las últimas horas en las redes sociales-, volvió a generar preocupaciones acerca del estado mental y de salud del demócrata, de 78 años.

Ayer, al abordar el avión presidencial con destino a Atlanta, Georgia, el presidente trastabilló dos veces antes de caer en la escalerilla del aparato.

Más allá de lo anecdótico, la imagen generó preocupación entre los medios de comunicación nacionales.

"¿Vamos a fingir que no sentimos la necesidad de correr a su lado como un boy scout que ofrece su brazo a una anciana que cruza la calle?", se preguntó hoy The New York Post, según la agencia de noticias Ansa.

"Los ayudantes se apresuraron a hacernos saber que todo estaba bien", acotó.

En efecto, la directora de comunicaciones de la Casa Blanca, Kate Bedingfield, dijo que Biden "ni siquiera requirió atención del equipo médico".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

"Ni siquiera necesitaba un médico. Así de fuerte es Biden", señaló.

Alguien del entorno del presidente mencionó que había mucho viento afuera cuando Biden subió las escaleras.

Sin embargo, los medios advirtieron hoy que sería fácil pasar por alto el incidente si no se sumara a una gran cantidad de otros episodios que tuvieron como protagonista al jefe de la Casa Blanca.

El jueves, por ejemplo, se refirió a su vicepresidenta Kamala Harris como "presidenta Harris".

En un discurso reciente, aparentemente habiendo olvidado el nombre del secretario de Defensa Lloyd Austin, lo llamó: "Vaya, el tipo que dirige ese equipo allí".

En otro discurso reciente se mostró confundido y perdido al promocionar su paquete de alivio de Covid-19. "La gran mayoría de los economistas, izquierda, derecha y centro, desde Wall Street hasta el...", dijo, y quedó la frase sin concluir.

Inclusive la forma en que el presidente se mueve físicamente llama la atención. Un movimiento de su mano o un gesto hacia alguien cercano se realiza con la velocidad de un estiramiento de yoga particularmente lento.

Los memes de las últimas horas, los primeros desde que Biden asumió la presidencia, al parecer se repetirán constantemente ante cada actitud del mandatario en las que muestre cierta debilidad.

Uno de los breves videos que recorrieron rápidamente los dispositivos de todo el mundo es una imagen del presidente ruso, Vladimir Putin, accionando una escopeta como si estuviera haciendo tiro al blanco, a lo que le sigue la imagen de Biden cayendo por su tropiezo. (Télam)