¡Qué debut, pibe! El bahiense Braian Quevedo brilló en la primera final de la Fórmula Renault

Será un día inolvidable para el joven piloto bahiense Braian Quevedo, de histórico debut en la popular categoría promocional nacional Fórmula Renault 2.0 e inmejorable comienzo de campeonato esta tarde en el circuito N°9 del Oscar y Juan Gálvez.

En el mismísimo coliseo porteño, el volante de apenas 16 años, primer bahiense en competir en la especialidad en 9 años, se alzó brillantemente con la victoria en la primera final del semana, en lo que fue su primera competencia a bordo de un monoposto.

Logrando sortear las adversidades climáticas (suelo húmedo y llovizna tenue en varios pasajes) y los obstáculos que se iban suscitando en pista, Quevedo, 6° en la prueba clasificatoria disputada por la mañana, fue abriéndose paso raudamente hacia los puestos de vanguardia.

Tras la primera neutralización de competencia, el piloto del LR Team capturó el segundo puesto, merced a una espectacular maniobra de superación, por afuera y a fondo en el primer curvón hacia la derecha, por la zona sucia del circuito.

Vueltas más tarde, al relanzarse la prueba por segunda ocasión (los trompos y salidas de pista fueron una constante), Braian se la jugó y fue decididamente en busca de la posición que entonces ostentaba Francisco Caio, maniobra que se concretó y que le permitió transformarse en el nuevo líder.

De allí en más, Quevedo mantuvo el ritmo y cuidó la posición hasta el banderazo a cuadros, para desatar la locura dentro del habitáculo, tras semejante muestra de manejo.

La palabra del ganador:

Completaron el podio de la competencia, la cual llegó a su fin por tiempo y no por el total de vueltas, Ayrton Chorne y Thiago Pernía; este último, hijo del tandilense Leonel “El Tanito” Pernía.

“Fue un debut soñado. Lo que menos esperaba era ganar. Largué bastante cómodo y me sirvieron mucho las neutralizaciones, ya que en cada relanzamiento pude avanzar una posición. Sin esas alternativas no sé si hubiese podido avanzar tanto. Fue una linda carrera, aunque no me sobró nada”, contó el brillante ganador.

La actividad para la Fórmula Renault continuará mañana, con el desarrollo de la segunda y última final del fin de semana, la cual se disputará desde las 11 a un total de 15 vueltas o 25 minutos. Televisará TyC Sports.