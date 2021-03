Berni redobló su embestida: "Frederic se enteró por TV de la aparición de la nena"

El ministro de Seguridad de la Provincia, Sergio Berni, volvió a hablar anoche públicamente tras la aparición de la nena de 7 años y luego de que trascendiera el enfrentamiento que mantuvo con Eduardo Villalba, el segundo en el mando del Ministerio de Seguridad de la Nación, a raíz del operativo desplegado para encontrar a la menor.

Berni redobló sus críticas y señaló que la ministra “Sabina Frederic se enteró por la televisión que apareció una nena después de dos días que la está buscando un país”.

No solo no se desdijo sino que reafirmó que efectivamente acusó de inútiles e inoperantes a los funcionarios del Ministerio de Seguridad de Nación: “Claro que dije eso, hablé de Frederic y de su segundo, esto no es un club de amigos”.

En diálogo con Intratables (América) explicó que “nos dejaron solos” en las tareas de búsqueda de la menor y supuso que en Nación temían que la nena apareciera sin vida: “En seguridad hay dos casos testigo que todo el mundo le tiene miedo, Candela y Pomar”.

Berni sabe que este nuevo cruce con Frederic reavivó las presiones para que dé un paso al costado. Pero en esta ocasión él mismo lo admitió públicamente: “Me operan todos los días, desde el 10 de diciembre hay presiones para que me echen, no vivo en un termo sé que les molesto mucho, no soy tonto”.

Consultado sobre si en este contexto evalúa dejar su cargo, fue contundente: “El que decide es el Gobernador”.

Acerca de la pelea con Villalba, respondió: “No fue una discusión, fue un monólogo”. Y cuestionó los detalles que trascendieron: “No soy violento, si todo lo que dicen fuese cierto estaría preso, le dije lo que le tenía que decir”.

“Decir la verdad no es ningún delito, le dije inoperante”, enfatizó. En ese sentido negó haberlo tomado del cuello, pero cuando se le preguntó si hubo empujones, con sorna respondió: “¿Qué es un empujón? Uno camina para adelante, si el otro retrocede...”.

“Lo invité a que se fuera, lo eché porque me parecía que lo que estaba haciendo era una falta de respeto”, sentenció. (Infobae)