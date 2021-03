El blooper de vestuario de Pampita, embarazada de 5 meses

Embarazada de cinco meses, Carolina "Pampita" Ardohain retomó sus compromisos laborales luego de superar el coronavirus y tomarse unos días de descanso.

Y en la previa de las grabaciones de "Pampita Online", el programa que conduce en Net TV protagonizó un divertido blooper de vestuario que compartió en sus redes sociales.

La modelo, que a lo largo de su carrera ha sabido solucionar sobre la marcha decenas de inconvenientes que son frecuentes en el mundo de la moda, eligió un vestido rojo ceñido al cuerpo, pero a la hora de ponérselo, el cierre le quedó trabado y tuvo que ser socorrida por sus amigos.

La flamante jurado de "ShowMatch: la academia" compartió un video en el que se la ve acostada boca abajo en la cama mientras dos personas intentan cerrar el vestido. "¡Con fuerza! ¡No se rindan!", se la escucha decir, risueña.

Pero como la tela no cedía, decidieron ponerle un aceite en la espalda para que el cierre se deslizara con facilidad. Luego de varios intentos, lo lograron y pudo salir al aire como estaba previsto.



Días atrás, en un móvil con "Los ángeles de la mañana", Pampita aseguró que cuando nazca su hija -la primera junto a Roberto García Moritán- tiene pensado tomarse pocos días de licencia y volver a su trabajo lo antes posible. “Ni siquiera, porque no sé qué día va a ser el parto: voy a tratar de que sea parto natural. Va a depender de eso: si nace un viernes, un sábado o un domingo, y cuánto tardo en recuperarme. Pero no va a ser más de una semana”, declaró. Y destacó que disfruta mucho del embarazo: “Siempre me gustó estar embarazada, siempre me gustaron mucho los chicos. Tengo mucha paciencia, lo mejor de mi vida son mis hijos. Para mí los chicos son una bendición”.

Además, se refirió a su relación con García Moritán, con quien se casó a los tres meses de noviazgo.

“Somos unos valientes, porque nos conocimos y desde el primer momento fue todo muy natural. Tenemos los mismos sueños, las mismas ganas, apostamos al casamiento y rápido dijimos ‘seamos papás de vuelta’. Teníamos ganas y nos tiramos a la pileta. Fue así, todo muy rápido porque teníamos esta sensación de que éramos el uno para el otro, esa certeza la sentimos desde el primer minuto", señaló.