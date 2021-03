Mujeres del deporte bahiense asumen la lucha contra la violencia de género

Por Ricardo Sbrana - rsbrana@lanueva.com

La marcha del 8M fue un buen motivo para que un grupo de mujeres vinculadas al deporte bahiense se mostraran por primera vez en sociedad.

No son un club. Tampoco los cimientos de una nueva actividad. Son dirigentes, jugadoras, árbitros, periodistas y entrenadoras que iniciaron un proceso de cambio cultural en el deporte de nuestra ciudad.

“Nos autoconvocamos por esta necesidad de empezar a visibilizar cuáles son las desigualdades y las violencias que sufrimos las mujeres y las diversidades en el ámbito deportivo. Y decimos esto porque en la mayoría de los clubes vas a encontrar a hombres, no a mujeres. O pocas. Y las que hay, son mujeres que quedan relegadas, como en un segundo plano”, explicó Nadia Delelisi, una de las referentes de “Deporte, género y diversidad Bahía Blanca”.

De momento no tienen estatus de asociación civil, pero están trabajando en ello guiadas desde el gobierno nacional por la Dirección Nacional de Políticas de Género, una rama del Ministerio de Turismo y Deporte a cargo de Guillermina Gordoa.

“El grupo se completa con Patricia Nadal (entrenadora de atletismo), Guadalupe Noriega (nutricionista deportiva), Perla Muñoz (ex atleta), Fabiola Natalio y Camila Recalde, dos periodistas deportivas (la segunda fue comentarista radial en Independiente-Villa Mitre); Fabiana Úngaro, quien forma parte de la comisión directiva del club Estudiantes y está en la parte de básquet femenino. También tenemos el apoyo de la concejal Paula Echeverría, quien está canalizando las normativas para el abordaje de lo que nos pasa”, agregó.

En realidad vienen trabajando desde octubre del año pasado, cuando se realizó un encuentro virtual de dirigentes del deporte y la política con un abordaje a la Ley Micaela aplicada al deporte. Les aportó herramientas e impulso para organizar, después, algo similar con clubes bahienses y referentes dirigenciales. Quieren que las instituciones locales se capaciten en materia de género y adhieran a dicha ley.

“Otra lucha tiene que ver con la elaboración de protocolos de actuación para afrontar situaciones de violencia de género. Muchos clubes comenzaron. El protocolo debería ser una ley, algo normalizado. Para visibilizar lo que está sucediendo y porque los clubes no pueden hacerse los distraídos con lo que ocurre”, dijo Nadia, licenciada en Educación Física y Deporte.

Desde la izquierda, Nadia Delelisi y Sol Menéndez Perrone.

Desigualdades

Sol Menéndez Perrone es futbolista del plantel superior de Villa Mitre. También profesora de Educación Física y entrenadora de fútbol. Su relato es una foto dentro de ese inmenso collage de historias de violencia de género -en sus distintas manifestaciones- dentro del deporte.

"Hay que empezar a educar en el sentido de entender lo que les pasa a las mujeres en los ámbitos donde se ve afectada. Por ejemplo, yo no tuve las mismas oportunidades que tiene un nene de 4 años que empieza a jugar a la pelota. Yo a los 4 iba y jugaba con los pibes del barrio, a puro potrero. Pero no tuve una formación de fútbol y hoy tengo bronca por eso. Todo lo que aprendí, lo aprendí en la calle o en Educación Física del colegio María Auxiliadora", recordó.

“Hoy la realidad en el fútbol no cambió, en comparación a cuando yo era chica. No hay escuelita para nenas. A pesar de mi edad (27), tengo que jugar en Primera el torneo de la Liga del Sur con chicas de 17, que es lo mismo que me pasaba a mí cuando tenía 11 años. Yo estoy en Villa Mitre y recién hace unos días pudimos empezar con este proyecto", agregó.

"El club tiene un montón de posibilidades y lugares para ofrecernos, pero nosotras, las grandes, todavía no tenemos un lugar propio y fijo. Nos tenemos que ir a un lugar ahí en La Carrindanga, donde hay un parador. Las pelotas las tenemos que poner nosotras… Nos bancamos nosotras con rifas y demás… Y somos el equipo de Primera. No creo que los jugadores de Primera del club anden vendiendo rifas. Por suerte adentro del club hay dirigentes que tienen la cabeza abierta y nos están ayudando", agregó.

El grupo ahora trabaja en un relevamiento para determinar en qué situación se encuentran las mujeres del deporte bahiense respecto de esta problemática.

“Es una encuesta a mujeres entrenadoras, atletas y deportistas o que formen parte de comisiones directivas de los clubes de Bahía. Y un relevamiento de las comisiones directivas. Es a modo de diagnóstico respecto a cómo está la ciudad con su perspectiva de género. Invitamos a todas las mujeres vinculadas al deporte de la ciudad a que se sumen y a los clubes a que nos abran sus puertas”, dijo Delelisi.

Para sumarse al grupo “Deporte, género y diversidad Bahía Blanca” y participar de sus actividades, pueden seguirlo en las redes o escribir a deportegeneroydiversidadbahia@gmail.com.