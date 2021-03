Incendios en Chubut: cientos de evacuados y más de 200 casas destruidas

Cientos de evacuados, algunas personas heridas y más de 200 viviendas destruidas es el saldo hasta el momento de los incendios forestales que afectaban el norte de la provincia de Chubut.

Este miércoles, y en conferencia de prensa, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, dijo que el fuego fue intencional, por lo que iba a presentarse ante la Justicia para hacer una denuncia y además informó que había 15 personas desaparecidas.

Sin embargo, autoridades provinciales y locales confirmaron que hubo una sola persona herida de gravedad y se descartaron desapariciones aunque se trabajaba en el cruce de datos de evacuados y autoevacuados.

El intendente de El Hoyo, Pol Huisman, remarcó que "no hay anoticiamiento de personas desaparecidas aunque si hay personas que no se encuentran, a causa de la falta de telefonía y energía eléctrica".

"Tenemos autoevacuados y necesitamos esa información", y pidió a las personas que se autoevacuaron que se comuniquen para dar información sobre su ubicación.

Además, en conferencia de prensa, Huisman confirmó que el incendio sigue activo en la cordillera y que no había energía en la Comarca y en El Hoyo tampoco había agua.

Según el reporte diario del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) cinco focos permanecían activos este miércoles; y si bien la lluvia trajo algo de alivio a la zona, los brigadistas continuaban combatiendo las llamas en las localidades de Las Golondrinas, Cholila, Cerro Radal, El Maitén, El Hoyo, Epuyén, y Lago Puelo.

"Llueve intensamente en toda la Comarca Andina. Especialmente en #Cholila donde el incendio está en vías de extinguirse. En #ElHoyo no hay focos en la zona urbana. Inclusive no se percibe humo por efecto de la lluvia", informó este miércoles pasado el mediodía la Federación Chubutense de Bomberos Voluntarios, que además confirmó que no hay víctimas fatales registradas, pero si personas que se autoevacuaron, y de las cuales se desconocía su paradero.

Además se informó que el subcomandante Ricardo Saavedra director del Comando Único de Operaciones (CUO) provincial, recorrió junto al director nacional del CUO y el director de la Defensa Civil de Chubut un asentamiento informal de la localidad de El Hoyo donde se quemaron una gran cantidad de viviendas, la mayoría precarias.

En tanto, la Policía de Chubut, recorría los lugares afectados junto a personal de Defensa Civil buscando indicios que permitan dar con los responsables del incendio.

Este miércoles, el intendente de Lago Puelo, Augusto Sánchez, dijo que "este es el peor escenario para un incendio de interfases, se están dando las condiciones para que sea un incendio catastrófico".

En Lago Puelo, unas 200 personas fueron evacuadas mientras que siete personas resultaron heridas, y una de ellas de gravedad, fue internada en la ciudad de Bariloche.

Especialistas en el tema consideraban que las llamas se propagaron rápidamente por los intensos vientos que soplaron con ráfagas de hasta 100 kilómetros.

Debido a la trágica situación, el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, firmó el decreto N° 127 que declara el "Estado de Desastre Ígneo" en el área cordillerana de esa provincia, que regirá por el plazo de un año.

Según se informó oficialmente, dicho decreto considera que "se produjeron incendios y éstos se propagaron de manera imprevista, generando consecuencias devastadoras en la población, daños materiales en establecimientos y viviendas; lo que hace necesario adoptar medidas extraordinarias para hacer frente a la grave situación".

Los incendios, según confirmó el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, comenzaron este martes de manera simultánea en siete localidades de la comarca andina.

"Ayer (por el martes) en un lapso de tres horas desde las 4 de la tarde hubo simultaneidad en siete localidades distintas donde se prendió fuego intencionalmente y eso afectó a la región de una manera enorme", relató el funcionario en conferencia de prensa.

El presidente Alberto Fernández, se refirió a los incendios en su cuenta de Twitter: "Desde el Gobierno nacional seguimos de cerca lo que ocurre con los incendios en Río Negro y Chubut y hemos enviado 2 helicópteros, 3 aviones hidrantes, 12 autobombas, vehículos de apoyo y 62 brigadistas convocados por el Sistema Nacional de Manejo del Fuego". (NA)