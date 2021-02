"Un pitbull atacó a mi perro y un hombre lo agarró del cogote hasta que lo soltó"

Tras el ataque de una rottweiler a un nene en el barrio Palihue, una mujer de Villa Rosas denunció que un pitbull atacó a su mascota y a varias personas del sector.

"Salimos a pasear con un perrito viejito que tenemos, que está con problemas de salud. Eran las 10 de la noche, veníamos por Ecuador con mi hermano con discapacidad y mi nieto de 4 años, y cuando llegamos a Granada nos ataca un perro negro, que después me entero que era un pitbull", comenzó relatando Patricia Holzmann en LU2.

Y continuó: "Empecé a gritar, salió gente a ayudar y un hombre lo agarró del cogote hasta que soltó a mi perro. Al otro día lo llevé a la veterinaria; no lo mató porque no lo agarró bien".

La mujer contó que hubo un chico que "salió lastimado", pero no lo pudo ubicar.

"Algunos [vecinos] dicen que hubo dos personas heridas y que a una señora casi le mata el perro", señaló la vecina de Villa Rosas.

Patricia también indicó que hizo la denuncia en una dependencia que funciona en el Parque Independencia, donde le dieron una constancia y le prometieron que enviarán inspectores al sector.

"Me dijeron que más que una multa no pueden hacer. No pueden obligar [al dueño] a tener el perro adentro; no entiendo las leyes. La puerta del dueño vive abierta y en ningún momento apareció alguien presentándose como el dueño, ¡nadie!", lamentó la mujer.