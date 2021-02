“Villa Mitre debe ser protagonista, pero que la competencia no le gane a la formación”

Leandro Iribarren tuvo un muy buen paso como DT de Olimpo en la temporada 2019 de la Liga del Sur. Su equipo, plagado de chicos del club, fue protagonista y varios se proyectaron hacia el plantel del Federal A. Incluso, su trabajo lo catapultó a integrar el cuerpo técnico aurinegro en la tercera división del fútbol argentino. Sin embargo, por algunas discrepancias internas, dio un paso al costado en pleno torneo. Y posteriormente volvió a estar en el radar de Villa Mitre, que finalmente se decidió por el orientador formado en Bella Vista para ser el conductor de la temporada 2021 del fútbol doméstico.

“Por suerte lo de Villa Mitre se dio este año que estaba sin trabajo. Yo me desvinculé de Olimpo el 15 de diciembre y tuve un contacto con la gente de Villa Mitre recién a mediados de enero. Ellos querían conversar conmigo, me comentaron de su interés en el proyecto en base a lo que se busca como institución y se pudo llevar adelante. Es verdad que hubo algunos acercamientos antes, pero por otros trabajos no se dio”, contó el “Pescadito”, quien estará acompañado por Leandro Donayevich como ayudante de campo y Federico Marfil como profe.

--¿Cuál es la idea principal de la que hablaste con los dirigentes?

--Ellos me hicieron hincapié en tener una relación muy cercana con el plantel del Federal para poder proyectar y formar jugadores juveniles. Apuntamos a que tengan rodaje en la Liga del Sur y que puedan crecer como profesionales para poder dar el salto de calidad a la máxima categoría.

--La renovación de Carlos Mungo al frente del plantel superior representa un punto positivo porque se conocen desde hace mucho tiempo.

--Tal cual. Hay una relación desde hace mucho tiempo. Y la idea fundamental será profundizarla y crear un solo proyecto institucional que hará que Villa Mitre se fortalezca en la formación de los juveniles para que puedan surgir jugadores propios.

--El material lo conocés. Villa Mitre es protagonista en la Liga de estos últimos tiempos y tiene un plantel similar a lo que dirigiste en Olimpo en cuanto a juventud…

--Es verdad. Hay un conocimiento de una base de datos del club y de un informe del profe (Federico Marfil) que facilita todo. Además el plantel viene de una gran conducción con Daniel Correa y uno ya sabe con lo que se va a encontrar. Lógicamente que la impronta de uno va a estar, pero no se piensa a nivel individual sino institucional para que Villa Mitre siga creciendo y promoviendo jugadores.

--¿Tenés la intención de sumar algún refuerzo para el plantel?

--La idea primordial es ver a los jugadores que se presentan estos quince días, sabiendo que hay algunos chicos que gozan de una pensión en el club. Queremos ver el material que tenemos antes de pensar en reforzar o no.

“Como dije anteriormente, nuestro objetivo es darle rodaje a los juveniles. Villa Mitre va a competir y tiene que ser protagonista, pero que la competencia no le gane a la formación”.

--¿Cuál es tu filosofía de juego? ¿Qué pretendés para tus equipos?

--Siempre se busca en base a las características de los jugadores, pero hay patrones que son universales, como el buen trato de pelota, que disfruten y se desarrollen en un ambiente protagonista. Que tengan el desafío de crecer como futbolistas para poder estar en el plantel de Federal A.

--Hace más de un año que no hay actividad en la Liga. ¿Es una ventaja tener un plantel joven que, tal vez, les lleve menos tiempo ponerse a ritmo?

--Seguro. Al tener jugadores de entre 20 y 23 años, se considera que el tiempo de actividad será más cercano que al que tiene un plantel de gente de mayor edad. De todas formas, con el correr de las semanas iremos viendo las situaciones. Algunos estuvieron entrenando con el plantel del Federal A y ahora están de licencia.

“Además, todos estuvieron entrenando en forma individual durante la pandemia. No estamos al cien por cien, pero tampoco se arranca de cero”.

--Imagino que las expectativas de que vuelva el fútbol son grandes, pero ya poder volver a entrenar es algo muy positivo…

--Seguro. Acá había que dar el primer paso de acuerdo para poder reanudar la competencia y que después cada club vea su realidad y su propósito. Saber que la fecha es el 7 de marzo es algo muy positivo.

El formato del torneo

--Más allá del parate, hay varios planteles que se armaron muy bien. ¿Ves una primera parte de torneo más pareja de lo pensado?

--Yo creo que sí. El parate de la pandemia hizo que los dirigentes se replantearan muchas cosas. Ahora comienza un nuevo torneo, con toda la competencia que implica la Liga Del Sur, y todos apuntan a presentar un buen equipo para poder quedar bien parados en el torneo, sobre todo en el primer tramo de la temporada. Será muy interesante la puja en el certamen de todos contra todos para luego dividir en A y B. Seguramente, habrá cierto desgaste de competencia para tratar de quedar lo más alto antes de que se divida la tabla.

--Pelear por el ascenso o el descenso hará que las instituciones sigan trabajando permanentemente.

--Y me parece perfecto. Yo creo que al torneo unificado cada institución lo tomaba de la forma que más le convenía. Algunos para armar equipos fuertes para poder pelear el campeonato, otros para darle rodaje a los juveniles y otros para invertir en infraestructura. Me parece que el unificado alcanzó cierto desgaste y ahora la división A y B llega en el momento justo. Los jugadores van a tener desafíos de competencia, donde realmente se puede notar el crecimiento.

“Cada club peleará por su propósito: afianzarse para mantenerse, para subir, para pelear arriba y todo eso hace una competencia más activa”, amplió.

--Más allá de todo lo que se dijo, ¿te hubiese gustado irte de otra manera de Olimpo?

--Sin dudas, pero en el fútbol a veces no dan los tiempos para buscar una salida perfecta. Los hechos no fueron nada extraños, simplemente un problema interno entre el cuerpo técnico. Las cosas fueron claras de frente y no hubo problema de ningún lado. Tuve una muy buena experiencia en el club y no guardo rencor por nada. Y le agradezco a Angel Tuma (presidente de Olimpo) por el trato dispensado.

--¿Qué pensás de lo que pueda decir el hincha de Olimpo que no está dentro del ámbito?

--Que será una opinión valorable y siempre a respetar. La representación con un club es muy sanguínea y la pasión muchas veces no deja ver la realidad. Uno no pretende dejar conforme a todo el mundo, pero sí me importa manejarme siempre con la verdad y frontal, como pasó en esta ocasión.

EL NUMERO

3

Leandro Iribarren también dirigió en la Liga del Sur a Pacífico BB (14 partidos, con 3 victorias, 2 empates y 9 derrotas), Bella Vista (83, con 38 triunfos, 15 igualdades y 30 caídas) y Olimpo (44, con 18 éxitos, 12 empates y 14 traspiés). Datos de Eduardo "Cocho" López.