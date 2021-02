“Este es el empuje más grande que se le puede dar al Speedway”

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

El furor por el renacimiento del Speedway alcanza las fibras más íntimas de sus fanáticos, algo que se corrobora en cada manifestación de la histórica y popular actividad mecánica.

La paulatina consolidación del proyecto, las propuestas deportivas en puerta y, en consecuencia, el promisorio futuro de la disciplina, inevitablemente enciende la llama y reaviva el espíritu de las dos ruedas en Bahía Blanca, cuna de fabulosos espectáculos y campeones.

Un claro ejemplo de lo expuesto lo representa Lisandro Husman (36), ex campeón de 500cc y representante argentino en Europa en la década pasada, quien desempolvará traje, casco y moto para dar el presente en la primera competencia oficial del Automoto Club en el flamante circuito “Antonio Miranda” del Club Crisol.

“No quedó otra que volver a subirse. Todo esto que se está viviendo contagia, y realmente es muy bueno por el deporte. Por eso la idea es sumarse para colaborar con el club y ayudar a que el proyecto pueda seguir desarrollándose. Si no hay carreras no hay chicos, el tan necesario semillero, y el día de mañana no habrá Speedway”, expresó el querido y respetado piloto oriundo de Bonifacio.

No caben dudas que la presencia de Liyi en pista, quien retornará a la competición tras cuatro años de inactividad, será uno de los principales focos de atención en el parque del medio litro de cilindrada.

“Las ganas nunca se van. El tema es poder hacerse el rato con tantas responsabilidades que uno tiene hoy en día; y más ahora que conformé una familia. Hacerlo como realmente nos gusta, armando todo con tiempo y tratando de estar a pleno, es prácticamente imposible”, agregó Husman.

Por sobre sus expectativas personales, entiende Husman la verdadera importancia del acontecimiento en cuestión.

Más aún, la concreción del proyecto “pista propia” tan anhelado.

“Por popularidad e historia, obviamente Bahía es el epicentro de la actividad; donde más espectáculo hubo siempre. Más allá de las muchas pistas de la zona y el empeño de su gente, digamos que el lugar del Speedway es Bahía Blanca. No podía faltar la pista propia”, asegura Husman, quien en 2009 compitió en Alemania.

—Liyi, vos que tuviste experiencia europea y apreciaste el Speedway de elite, ¿qué tan importante es ésto?

—Este es el empuje más grande que se le puede dar. No depender de un alquiler cambia todo. Aún en pandemia, con muchos contratiempos, se probó más que en muchos años. No es lo mismo ir a la carrera sin rodaje en pista, que llegar a la competencia con referencias”.

“Tenemos la pista, pero la economía golpea cada vez más. Una moto se rige en euros y para nosotros acá es imposible manejar esos números. Demás decir que todo tiene que ver con la economía del país. Lamentablemente el futuro también depende de eso.

“No hay excusa”

La vuelta al ruedo del campeón internacional en el Estival 2006/07 (disputado en la pista de Dublin), se produce en un contexto particular y plagado de interrogantes para el representante de Bonifacio, debido, con exclusividad, al extenso periplo sin enroscar el manillar.

“Hace 15 días, cuando me preguntaron, dije que sí, pero no pensé que se organizaría tan rápido. Así que no tuve mucho tiempo para preparar la moto y tampoco probar. Iremos con lo que tenemos, aunque creo que podremos funcionar bien”, resaltó.

“Obviamente que uno corre por la victoria--agregó--. Pero no sé si están dadas las condiciones para hacerlo. Es una moto vieja, que hace rato no gira, y el motor, si bien funcionaba bárbaro, está en la misma situación. Hace un año y medio que no la ponemos en marcha y que no me subo. Y mi estado físico no es el ideal tampoco. Pero bueno, no hay excusa. Trataré de hacer lo mejor”.

—Tu última prueba fue justamente en la nueva pista. ¿Qué te pareció?

—No probé mucho. Di unas vueltas tranquilo para conocer las características del circuito y sacarme las ganas. Me hubiera gustado estar en la última, que no pude por vacaciones. Me pareció una pista espectacular. Tiene un radio de giro muy bueno y estimo que, por lo que además vi, fomentará el sobrepaso y buen espectáculo.

—Si te digo que hacés podio, ¿firmás?

—Ja, ja, ja. No sé... ¡Ojalá! Pero no, hay que ver qué pasa. Con tantas dudas sobre mí no puedo predecir ningún resultado.