A los 91 años murió el actor Christopher Plummer, protagonista de "La novicia rebelde"

El canadiense Christopher Plummer, leyenda de Hollywood con más de siete décadas de trayectoria, ganador del Oscar y recordado por películas como La novicia rebelde y Todo el dinero del mundo, falleció hoy a los 91 años en su casa de Connecticut, Estados Unidos.

La noticia fue confirmada por sus allegados y difundida por medios especializados estadounidenses, que detallaron que el actor, que aún se mantenía activo en el oficio con varias películas recientes y proyectos para los próximos meses, murió “pacíficamente” acompañado por su esposa.

Lou Pitt, su manager y amigo por 46 años dijo en declaraciones recogidas por el sitio Deadline: “Chris fue un hombre extraordinario que amaba y respetaba profundamente su profesión con grandes modales, humor autocrítico y la música de las palabras”.

“A través de su arte y su humanidad tocó todos nuestros corazones y su vida legendaria perdurará por generaciones. Estará por siempre con nosotros”, añadió.

Nacido en Toronto el 13 de diciembre de 1929, se convirtió con el paso del tiempo en un referente en teatro, televisión y especialmente en la gran pantalla, donde dejó su sello en más de 100 películas.

El rol que lo llevó a la fama mundial fue el del Capitán Georg Von Trapp del clásico de 1965 La novicia rebelde, un viudo y antiguo oficial de la Marina Imperial austríaca que durante los tiempos del nazismo recibe en su casa a una institutriz, encarnada por Julie Andrews, de la que lógicamente se enamoraba.

Sin embargo, la película dirigida por Robert Wise no fue por la que recibió el merecido —y atrasado— premio Óscar, que le llegó recién en 2012 por Beginners, así se siente el amor (2010).

Con 82 años y gracias al galardón como mejor actor de reparto se convirtió entonces en el intérprete de mayor edad en la historia en recibir una estatuilla de la Academia de Hollywood.

Por si hiciera falta esta clase de honores para dar cuenta de la vigencia de un artista, volvió a ser nominado al Óscar en 2018 por su genial interpretación del magnate petrolero J. Paul Getty en Todo el dinero del mundo.

La película, dirigida por Ridley Scott, había sido completado con Kevin Spacey en el papel de Getty, pero debido al escándalo por denuncias de abusos sexuales en su contra se decidió reemplazarlo; el octogenario viajó a Roma y rehizo todas las escenas del personaje en el tiempo récord de ocho días.

Criado en la bilingüe Montreal, Plummer comenzó su carrera en teatro y en radio tanto en francés como en inglés.

Apenas un veinteañero, debutó en Nueva York en 1954, y no pasó mucho tiempo para que su imponente presencia y profunda voz lo convirtieran en una figura de las plazas teatrales de Broadway y del West End de Londres, especialmente en los clásicos.

Enrique V, Othello o Macbeth, son algunos de los textos William Shakespeare a los que encaró con soltura.

Incluso fue miembro del Royal National Theatre de Londres, bajo la dirección nada menos que de Laurence Olivier.

Su carrera en cine comenzó de la mano de Sidney Lumet en el drama romántico Stage Struck (1958) y a partir de ese momento dio inicio a una estrecha relación con el séptimo arte.

Su papel en La novicia rebelde fue el que lo consagró, pero ni de lejos el que más amaba; para Plummer, la cinta musical era “muy sentimental y pegajosa” y en broma rebautizó el título original del filme The Sound of Music como The Sound of Mucus (“El sonido de los mocos”), por el tono excesivamente lacrimógeno que le encontraba.

Algunos periodistas especializados creen que en realidad su disgusto con la película pudo deberse a que mientras que lo que lo había atraído a participar de la producción habían sido las composiciones de la obra musical de Broadway en la que se basaba, de Richard Rogers y Oscar Hammerstein II, los productores decidieron doblar su voz en todas las canciones.

Participó de películas como La batalla de Inglaterra (1969), La batalla de Waterloo (1970), El hombre que sería rey (1975), 12 monos (1995), El informante (1999), Una mente brillante (2001), Syriana (2005) y La última estación (2009, por la que tuvo su primera nominación al Óscar).

En años recientes pudo vérselo en la elogiada Entre navajas y secretos de Rian Johnson, y en la serie canadiense The Departure, ambas de 2019.

Su fallecimiento generó sentidos lamentos en Hollywood, con mensajes de pésame de personalidades como Ridley Scott, quien a través de The Hollywood Reporter recordó la “experiencia maravillosa” que había sido dirigirlo.

“Esto es desgarrador, que increíble pérdida. Pocas carreras tienen tal longevidad e impacto”, manifestó por su parte en redes sociales Chris Evans, con quien trabajó en “Entre navajas…”.

Otra de las figuras que se volcó a Twitter para despedirlo fue Elijah Wood, recordado por la trilogía de El señor de los anillos, quien posteó: “Qué triste escuchar que falleció Christopher Plummer. Qué leyenda”.

Se casó tres veces, la última con la actriz y bailarina inglesa Elaine Taylor, con quien estaba en pareja desde 1970. De su primer matrimonio con la actriz Tammy Grimes lo sucede su hija Amanda. (Télam)