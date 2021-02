Racing sumó su primer refuerzo y le renovó el contrato a un referente del plantel

Racing sumó hoy su primer refuerzo en el ciclo de Juan Antonio Pizzi como entrenador y ayer le renovó el contrato a uno de los referentes del plantel.

La cara nueva en la Academia es Ezequiel Schelotto, quien viene de jugar en el Brighton & Hove de Inglaterra, y puede desempeñarse como lateral o volante por la derecha.

"Es un sueño hecho realidad estar en el fútbol argentino y vestir estos colores", dijo el "Galgo" en su presentación a la gente a través de la cuenta oficial del club.

El jugador bonaerense de 31 años y de paso por la Selección de Italia, firmó contrato por tres temporadas con la institución.

Por otra parte, ayer el equipo de Avellaneda anunció la renovación del contrato de Darío Cvitanich, que había vencido a fin de 2020.

El ex-Banfield, extendió su vínculo con el club hasta diciembre de 2021.

"Muy feliz de renovar un año mas con esta institución, creo firmemente en los ciclos de la vida, por eso me permito agradecerles por estos dos años que me han traído momentos de felicidad dentro y fuera de la cancha. Este sin dudas no será un año mas, con la responsabilidad y compromiso que siempre he tenido y con el amor por la profesión que he elegido hace ya varios años", señaló el delantero en su cuenta de Instagram.