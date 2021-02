Regreso victorioso de Nicolás Kicker, tras la sanción de la ATP: "Esperé mucho este momento", contó

El tenista argentino Nicolás Kicker triunfó esta mañana en la Pre-Qualy del Argentina Open, en su vuelta a la competencia profesional tras una suspensión de dos años y ocho meses por arreglo de partidos.

Kicker, de 28 años, superó a Lucio Carnevalle (de 19) por 6-0 y 6-0 en el Buenos Aires Lawn Tennis Club (BALTC) y se mostró emocionado con su "segunda" oportunidad.

"Esperé mucho para este momento. Con todo lo que pasé, me emocioné. Estaba muy ansioso porque hace dos años y ocho meses que no compito, pero me fui soltando y pude disfrutar de volver a jugar al tenis. Estoy muy contento de poder competir en algo", declaró Kicker a prensa oficial del torneo.

Kicker fue acusado tras dejarse perder un partido de primera ronda en el Challenger de Barranquilla, en septiembre de 2015, ante el ecuatoriano Giovanni Lapentti. El de Merlo estaba en el puesto 171 del ranking ATP en ese momento y con un apremio económico.

La investigación disparó un proceso judicial de la Unidad de Integridad del Tenis (TIU) y la sanción le llegó el 24 de mayo de 2018, cuando Kicker era 84 del mundo y se encontraba en París para jugar Roland Garros. El tenista venía con un buen rendimiento: había llegado a las terceras rondas del Abierto de Australia y del Masters 1000 de Indian Wells, y había debutado en el equipo argentino de Copa Davis.

Kicker logró una reducción de cuatro meses del castigo original, que era de tres años. La 'Fiera' quería volver esa semana en un M15 en Monastir, Túnez, pero el torneo fue cancelado por la pandemia de coronavirus.