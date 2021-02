Nueva vacuna: "India es uno de los mayores productores del mundo"

Carlos Kohler, pediatra bahiense y especialista en vacunación, dijo a La Nueva. que "India es uno de los mayores productores de vacunas en el mundo, no nos tenemos que asustar de eso", al referirse a la llegada de las 580.000 dosis de la Covishield, producida por el laboratorio Serum Institute de ese país y desarrollada por la Universidad de Oxford y AstraZeneca.

Además, aclaró que las personas que ya estén vacunadas con las dos dosis, sea de la vacuna que sea, va a tener que seguir cuidándose, por el porcentaje de efectividad que están mostrando. "A pesar de que tengamos las dos dosis, el protocolo tendrá que seguir hasta que tengamos la mayor cantidad de gente vacunada", recalcó.

"Cualquiera puede estar dentro del 10 % [que no se inmuniza], por lo que hay que seguir cuidándose", dijo y aclaró que igualmente la vacunación va a mejorar las defensas ante la COVID-19. "No tendrían riesgo de terapia intensiva ni fallecimiento", aunque por ahora "el protocolo tiene que seguir".

"Hay famosos que se contagian de COVID y mueren, no sé qué más hay que ver para que se entienda que es algo serio"

Además, calificó a "las nuevas variantes [del virus], que no son cepas", como un "agravante", porque no se puede saber si las vacunas estarán preparadas para ellas.

Por otro lado, se refirió a la falta de conciencia que hay en algunas personas. "Hay gente famosa que se contagia de COVID y muere, no sé qué más hay que ver para que se entienda que es algo serio. El que no lo quiera entender, está jugando a la ruleta rusa. En Perú había muertos en las calles".

Kohler también explicó que "la fase 4 se inicia cuando la vacuna ingresa en millones de personas y que dentro de 6 meses a un año los que nos vacunamos vamos a ser investigados para ver la cantidad de anticuerpos y ahí se va a decidir cuándo tiene que volver a ser colocada".

"Si no nos vacunamos y no cumplimos el protocolo, el virus tiene más acción y le damos espacio para generar más variantes y no tenemos que llegar a ese punto", destacó.

Antecedentes

"La Argentina tiene antecedentes desde 1980 de tener un excelente programa de vacunación, con una cobertura cercana al 100 %", indicó el médico bahiense.

"En Bahía siempre estuvimos a la cabeza de la provincia y gran parte del país. Jamás le tuve miedo a la planificación, el problema es ponerlo en práctica, que no es tan fácil", indicó.

Kohler contó que "en el año 84, 85, Bahía y la región tenía una cobertura del 68 % con riesgos de sufrir brotes epidémicos de enfermedades como sarampión o tuberculosis. El 90 % es el óptimo. Me tocó programar una campaña. La hicimos en 48 horas de vacunación intensa, casa por casa. [La cobertura ] pasó del 68 % al 84 %, las empresas prestaron sus vehículos, el Penna generó la alimentación de los que estaban abocados a la tarea. El sábado cubrimos una mitad de la ciudad y el domingo la otra, en zig zag".

"Fue un éxito total y no se ha repetido en la provincia. No tuvimos nunca más un brote prevenible por vacunas", comentó. Igualmente, aunque dijo que "hoy por hoy se podría repetir" algo así, "hay otras técnicas y tiene que haber disponibilidad" de dosis.

Vuelta a las aulas

En opinión de Kohler, "es importante" que los chicos puedan volver a tener clases presencialmente, mientras se respeten los protocolos.

"Lo dijo la Sociedad Argentina de Pediatría. Es importante para los chicos recuperar su año de aprendizaje y su resocialización. El intercambio va a generar cierto riesgo, pero es como todos los años, que aparecen otros tipos de enfermedades", comentó.

"Tenemos que ser solidarios. Si queremos proteger a los chicos, debemos ser solidarios vacunándonos. Hay que cumplir con la vacunación por una cuestión solidaria", expresó.

Por último, consultado sobre si los niños y adolescentes están contemplados en la campaña de vacunación, el experto aclaró que por el momento "las vacunas fueron probadas en mayores de 18 años y ahora se está empezando a analizar en chicos".