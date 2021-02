Alex Vigo: "Sé que Gallardo me ayudará a encontrar mi mejor versión"

Sin dudas este jueves será un día inolvidable para la vida de Alex Vigo, el lateral derecho que llegó proveniente de Colón para sumarse a River y que por la mañana se realizó los estudios médicos correspondientes para sumarse al equipo de Marcelo Gallardo en las próximas horas.

Y el defensor no ocultó su felicidad por este gran salto en su carrera, dejando bien en claro la importancia de ser dirigido por el Muñeco.

"Llego acá para que la gente encuentre la mejor versión de mí, y sé que Gallardo me va a ayudar a encontrarla. Hablé con él, y me dijo que me esperaba y que disfrute de este presente que me toca vivir. Es un sueño cumplido jugar acá, lo deseaba mucho. Sentí mucha alegría cuando River se fijó en mí", sostuvo Vigo ante los micrófonos a la salida de la Clínica Rossi.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Mirá el video, así juega Vigo:

Además describió sus principales virtudes como futbolista y elogió a Gonzalo Montiel, con quien peleará por un puesto.

"Soy un lateral muy ofensivo. Me destaco mucho en el ataque, y sé que tengo que mejorar en defensa. Por suerte pude hacer la pretemporada con Colón, y me siento bien físicamente. Montiel es un jugador muy bueno y muy interesante, y me fijo mucho en él", cerró.