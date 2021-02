Descubren la que podría ser la cervecería "más antigua del mundo"

Una cervecería de producción a gran escala, acaso "la más antigua" del mundo, fue descubierta en Egipto por un equipo de arqueólogos en el yacimiento de Abydos informó el Ministerio de Turismo de ese país.

"Una misión arqueológica egipcio-estadounidense, dirigida por Matthew Adams, de la Universidad de Nueva York, y por Deborah Vischak, de la Universidad de Princeton, descubrió lo que parece ser la cervecería de producción a gran escala más antigua del mundo", precisó el comunicado oficial.

La fábrica de cerveza "se remonta probablemente a la era del rey Narmer", indicó el secretario general del Consejo General de Antigüedades, Mostafa Waziri, citado en el comunicado.

Narmer fue el primer rey que unificó el Alto y el Bajo Egipto. Gobernó hace más de 5.000 años y está considerado como el fundador de la primera dinastía de faraones.

A principios del siglo XX, arqueólogos británicos descubrieron algunos elementos que indicaban que había una cervecería antigua en esa zona pero no pudieron localizar su ubicación exacta.

توصلت البعثة الأثرية المصرية الأمريكية المشتركة إلى الكشف عن ما يعتقد أنه أقدم مصنع لصناعة الجعة عالي الإنتاج في العالم بأبيدوس



The joint Egyptian-American archaeological mission, has uncovered what is believed to be the oldest high-production brewery in the world in Abydos pic.twitter.com/tn8N8YQXSL