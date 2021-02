El que quiera oír que oiga: hay Mungo para rato como entrenador de Villa Mitre

Ya más en frío y con el aire renovado, Carlos Mungo hizo un balance de la campaña de Villa Mitre, esa misma que por cuestiones del destino lo dejó a las puertas de un ascenso a la segunda división del fútbol argentino.

Visceral como pocos, la procesión fue por dentro, a tal punto que el cuerpo le pasó alguna factura.

Atrás quedó la frustración por un sueño trunco, pero también la tranquilidad por haber hecho todo para lograr ese objetivo, que finalmente no llegó.

"Cargábamos con las ilusiones de la gente, que es algo que generamos nosotros en base a lo que habíamos hecho. Tenemos que dar vuelta la página y ver qué hicimos bien y qué hicimos mal, más allá de algunos factores externos que estuvieron en el medio", manifestó a modo de balance.

"El fútbol no es un deporte lógico. Con una racha de 22 partidos sin perder como tuvimos, es imposible no lograr el objetivo en otro deporte", amplió.

Y llegó el momento de mirar hacia atrás.

"El balance es bueno. El equipo encontró una fisonomía y se sabe a lo que juega Villa Mitre. Las formas de disputa del Federal A y la pandemia llevaron a que los objetivos no se hayan logrado. Los equipos que ascendieron lo hicieron por mérito propio, pero hay cosas que no pueden pasar de largo. Las suspicacias están siempre y se dan por irregularidades del torneo. Una tarde como la que tuvimos en Córdoba, en la que todo el país vio lo que pasó, o una noche como la del partido con Madryn te derrumban todo el trabajo", confesó.



--¿Cómo fue esa última charla con tus jugadores después del partido ante Deportivo Madryn?

--Sinceramente la charla fuerte fue en Córdoba. Con Madryn ya me sentía mal desde el primer tiempo y después del partido me tuve que ir para mi casa por lo dolorido que estaba y no pude quedarme más que un rato con el plantel. Obviamente, después hablé con todos. Cuando entramos al vestuario fue un momento de mucha tristeza, con jugadores de edad muy caídos. Uno intenta que no se le caigan las lágrimas adelante del grupo, pero es difícil. Lo destacable fue lo que hizo Juan (La Rocca) y ver que los dirigentes están presentes y acompañan en todas. Juan nos agradeció a todos y nos mostró lo orgulloso que estaba.

Luego de ese choque ante el elenco chubutense, Carlos tuvo que pasar por el hospital.

"Empecé con algunos dolores en el estómago después del partido con Sportivo Belgrano, pero no le di demasiada importancia. Luego fui al hospital por los dolores y me encontraron algunos cálculos en el riñón. Estuve con algunos análisis, pero ahora estoy bastante mejor, siguiendo lo que me dice el médico", recordó.

--Te convertiste en un técnico récord en la categoría. Nada es casual...

--Y uno está agradecido. Por ejemplo, cuando me tuve que ir al hospital, Juan (La Rocca) fue a ver como estaba y después seguía los tratamientos para que los haga bien y no me deje estar. Y en lo laboral, siempre fuimos claros con las ideas. Estoy muy cómodo en la ciudad y en un club tan ordenado, con gente que realmente me hace sentir como si fuera de la casa. Los dirigentes y los auxiliares están siempre preocupados para que no falte nada, y es algo que hay que poner en la balanza. Nos pusimos de acuerdo para seguir. Y si bien el rearmado del plantel va a ser algo difícil por los niveles individuales que se vieron. Cuando llegamos estábamos en una situación similar. Vamos a saber cómo afrontarlo", afirmó.

--¿Cómo hicieron en este tiempo para abstraerse de lo extra futbolístico?

--Tuvimos una buena señal en Madryn. En otro momento, nos hubiésemos vuelto sin esos dos puntos que hubiera sido injusto. A partir de ahí, creímos que las cosas estaban cambiando, pero después nos tocó vivir lo de Córdoba y, aunque sabíamos de la situación, teníamos la sensación de que no iba a ser tan así como se dio. Pero uno no quiere hablar tanto de ese tema, pero fue tan evidente que es difícil. Fue algo grotesco y llamó la atención que no se preocupen ni siquiera por inventar otra cosa.

--¿Qué opinás de que exista la posibilidad de haya una plaza más?

--Siempre dijeron que los ascensos se iban a dar en la cancha. Me parece que hay que ver los méritos de los clubes e intentar hacer algo más justo. Siempre se terminan generando dudas y suspicacias, entonces es momento de poder ser más transparentes en todo y confiables.

Los números de Carlos

(*) Datos de Eduardo "Cocho" López.