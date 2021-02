Marcela Gutiérrez, una escritora de Bahía al mundo

Los sueños se cumplen.

A los 4 años mi bisabuela irlandesa me enseñó a escribir y me dijo algo que ese momento no entendí: "Todos podemos ser personajes de ficción y soñar, pero nunca olvidarnos de la realidad".

Hoy, es tapa de mi libro. Y esa frase se hizo parte de mi vida.

A veces tuve que dejar de lado la escritura por otros trabajos, pero pude volver a lo que me apasiona de la manera menos pensada: en pandemia.

Que mis textos aparecieran en Bangladesh, traducidos al bengalí, ¡fue increíble! Si no hubiera sido por la virtualidad y las nuevas herramientas tecnológicas, no hubiera podido lograrlo.

Marcela Gutiérrez nació en Chasicó pero lleva 37 años en Bahía Blanca, ciudad a la que llegó para hacer sus estudios secundarios.

Es licenciada en Letras y escritora. Sus fragmentos y poemas abordan lo ancestral, la denuncia social, el amor y algunos también son homenajes a otros escritores.

En enero de 2020 editó su primer libro, En un lugar sin tiempo, que incluye la mayoría de sus poemas. Iba a ser presentado en Bahía Blanca en abril del año pasado, pero la pandemia truncó los planes: fue impreso en Buenos Aires y se espera que el próximo mes llegue a Bahía para ser distribuido en las librerías.

Marcela confiesa que, más allá de la expectativa por el libro, la virtualidad no deja de sorprenderla, abriéndole puertas a lugares que parecían imposibles.

A través de la tecnología, que fue su escudo ante la pandemia, muchos de sus poemas llegaron a países como España, México, Perú, Francia... Incluso Bangladesh.

Y también pudo participar de numerosos festivales y encuentros internacionales, siendo convocada para el Comité de Honor de la Feria Virtual del Libro de España.

—En la feria fui entrevistadora y también pude presentar mi libro. Además, me llamaron para ser jurado en otras convocatorias a nivel internacional. La pandemia, en algunos casos, ayudó a reinventarse; en el mío, pude construir cosas nuevas desde la palabra.

Uno de sus poemas más resonantes durante el tiempo de aislamiento fue "Preguntas al azar". Marcela cuenta que le permitió ganar la Convocatoria Poesía por la Paz del Colectivo Cultural Utopía Poética de México, y que el poema fue seleccionado para representar a Latinoamérica en las Naciones Unidas. Dice así:

Además de escribir, Marcela recita sus propios textos desde hace mucho tiempo.

Sus comienzos fueron en el Café Histórico de Bahía Blanca, al que fue invitada por los músicos Quique Lorenzi y Paola Sansolini; y desde entonces no paró. Participó de distintos festivales y armó, junto a Marcelo Martínez y Romina Benito, la Compañía Itinerante poético-musical PICADO FINO.

Su última presentación como declamadora fue esta semana, en el Encuentro de Poetas de Perú, que se hizo vía Zoom.

Son muchas las actividades de Marcela, también directora secundaria y docente terciaria, pero la escritura cumple un rol central.

A sus 50 años, siente la frase de su bisabuela más latente que nunca. Y con los pies en el piso mientras sueña despierta, anima a la gente a ir detrás de su pasión. Porque "los sueños se cumplen".

Otros datos sobre Marcela

Es diplomada en "Conflictos y discriminación escolar" y "Gestión Educativa", especialista en Diversidad Cultural, investigadora etnocéntrica, conferencista, promotora cultural y de eventos solidarios, conductora y bailarina de danzas tradicionales.

Obtuvo premios nacionales e internacionales con sus poesías, siendo publicadas en antologías. Su último poema se presentará este mes en México en el libro Susurros de Eros.

Coordina el Colectivo Cultural Utopía Poética Universal de México en Argentina y el grupo Revolución Cultural de Apaztingan México en la Argentina; y colabora con el Grupo Artístico y Poético de Málaga, y con APEU de El Salvador. También es creadora del colectivo Cultural CHASICOARTE, promoviendo el Primer Encuentro Virtual Mundial Poético 2020 "Versos Ancestrales".

Por su trayectoria académica y artística, recibió en noviembre del año pasado el Premio Iberoamericano Nevado de Oro.