General Cerri: vecinos marcharon por los problemas que hay con el agua

Vecinos autoconvocados de General Daniel Cerri marcharon esta tarde por los problemas que hay con el servicio de agua en esa localidad.

A ellos se sumaron personas que viven en algunos barrios de Bahía Blanca que también están siendo afectados, como Villa Don Bosco, Villa Nocito y Los Chañares.

La manifestación se concentró en la plaza Galassi y luego fue ante la delegación, donde el delegado Fabián Fabrizzi, quien estaba acompañando el reclamo, firmó una petición.

“Sin agua no hay salud”, “el agua es un derecho, no se vende, se defiende”, “en una pandemia y sin agua no hay salud” y “el agua no se negocia” fueron algunas de las consignas que pudieron leerse en los carteles.

La protesta se dirigió finalmente ante las oficinas que ABSA tiene en Cerri, donde dejaron pegados afiches con las frases que acompañaron toda la marcha.

“Hay que volver a hacerlo y volver a hacerlo hasta que nos den una solución. Sería bueno sumarnos a Bahía, ir allá y unirnos, sino no vamos a lograr ninguna solución”, dijo uno de los vecinos frente a las oficinas de ABSA.