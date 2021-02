Alberto Fernández pidió ser "inflexibles" con los autores de los femicidios

El presidente Alberto Fernández calificó como "tremendo" el femicidio del que fuera víctima Úrsula Bahillo y pidió ser "inflexibles" con los autores de estos hechos, en unas breves declaraciones que fueron publicadas en la cuenta de instagram Militanciafeminista.ar.

"Tremendo, hay que terminar con estos hechos definitivamente en Argentina. Hay que ser inflexible con los autores de estos casos", señaló Fernández al ser abordado en Plaza de Mayo.

Bahillo fue asesinada a puñaladas en la localidad bonaerense de Rojas por su exnovio y policía bonaerense, Matías Ezequiel Martínez, quien se encuentra detenido.

Por su parte, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, aseguró hoy que "no nos alcanza con indignarnos, vamos a buscar las responsabilidades" en relación a este femicidio.

"Desde ayer estamos con un nivel de indignación muy alto. Todos los días tenemos casos y situaciones vinculadas a violencias extremas, femicidios o travesticidios. El caso de Úrsula es la regla no la excepción, más allá del enojo, de la consternación y del estado público que tomó el caso", dijo la funcionaria en declaraciones a Radio Con Vos.

Gómez Alcorta denunció que el Poder Judicial no cuenta con perspectiva de género, luego de que se comprobó que la víctima denunció en reiteradas ocasiones a su agresor.

En tanto, familiares de víctimas de femicidios y sobrevivientes se concentraron este mediodía frente a la Casa Rosada para reclamar justicia por las víctimas y volvieron a entregar un petitorio de audiencia con el Presidente.

La concentración comenzó poco después de las 12 en Plaza de Mayo, donde decenas de familiares y amigos colocaron fotos de las víctimas de femicidio, junto a su nombre y edad y una bandera para exigir justicia.

"Venimos a pedir justicia, lamentablemente tenemos que seguir luchando para eso", dijo en diálogo con Télam Alfredo Soggiu, padre de Carla, la joven de 28 años con hidrocefalia que murió en diciembre de 2019, luego de que los golpes recibidos por parte de expareja, Sergio Funes, le causaran desorientación y cayera al Riachuelo.

"Necesitamos que nos reciba el Presidente, que escuche nuestro testimonio, esta lamentable experiencia que nos tocó atravesar, para que entienda por qué hay que cambiar el foco. Las cosas no funcionan, no sólo hay que actuar cuando hay un femicidio, hay que enfocarse en la prevención para que no siga pasando", agregó el hombre.

Durante un breve acto, los familiares recordaron a las víctimas y describieron el estado de las causas judiciales.

Para el cierre, el actor Tomás Fonzi leyó un listado con los nombres de todas las mujeres asesinadas en lo que va del año y finalizó con un pedido al unísono de todos los presentes: "Ni una más". (Télam)

Si sufrís violencia de género o conocés a alguna víctima, llamá al 144: es gratis y atiende las 24 horas.