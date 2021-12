Úrsula Corberó, de La casa de papel, contó una divertida anécdota con Madonna en un avión

En medio del éxito de la última temporada de La casa de papel, Úrsula Corberó viajó a Estados Unidos para participar en The Tonight Show, el programa que conduce Jimmy Fallon en la NBC. La actriz, que empezó su carrera cuando era adolescente, reconoció que interpretar a Tokio en la serie creada por Álex Pina le cambió la vida y que le dio fama a nivel mundial.

"Mi cerebro no podía procesar lo que estaba pasando", explicó y recordó que el primer momento en el que sintió el reconocimiento abrumador del público fue durante una fiesta de Año Nuevo en 2017 en Punta del Este a la que asistió junto a su novio, el Chino Darín, y sus suegros, Ricardo Darín y Florencia Bas. Y cuando el conductor quiso saber cuál fue el fanático que más la sorprendió y la artista de 32 años nombró nada menos que a Madonna.

"Estaba en Los Ángeles y tenía que volver a Madrid con una escala en Londres. Entonces cuando subo al avión, voy al baño y cuando regreso a mi asiento veo a Madonna", relató Úrsula. En ese momento, la española no podía creer que estaba en frente de "La reina del pop", quien la miró a los ojos, se le acercó y le confesó su fanatismo por su trabajo.

"Ella me dijo: 'Lo siento, solo quiero decir que soy una gran fan tuya. Amo La Casa de papel y Tokio es mi personaje favorito", recordó y admitió que en ese momento no pudo articular las palabras para responderle a la cantante. Entonces, la intérprete de Like a Prayer, La isla bonita y Material girl le preguntó si estaba bien y si la reconocía.

"Cuando pude hablar le dije que por supuesto sabía que era Madonna. Me dio su teléfono para que le agendara mi número y se fue", agregó con entusiasmo. "Cuando me fui recibí un mensaje de ella en el que me dijo que me había olvidado el pasaporte en mi asiento y que lo tenía la azafata. Así que pude volver a casa gracias a Madonna", concluyó la actriz oriundo de San Pedro Vilamajor.