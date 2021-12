La China Suárez denunció "persecución, acoso y ensañamiento" porque le adjudicaron un nuevo escándalo

Se cansó. Luego de casi dos meses en los que está en el ojo de la tormenta por su vida amorosa, la China Suárez explotó en sus redes sociales y denunció que sufre "persecución, acoso y ensañamiento". La gota que rebalsó el vaso fue la información que dio Paula Varela en Intrusos. "Dicen que la China le habría mandado un video hot al hermano de Penélope Cruz, Eduardo Cruz, que está casado con Eva De Dominici", aseguró la periodista y señaló que no pasó a mayores porque el español ignoró a la ex de Benjamín Vicuña.

Y lejos de dejarlo pasar, la actriz decidió publicar un contundente mensaje. "¿Hasta cuándo vas a seguir mintiendo Paula Varela? Tengo las pelotas por el piso. Esto ya es abuso. Desmiento categóricamente esta pelotudez. No tengo idea de quién es ese hombre. Dejen vivir", escribió en sus historias de Instagram junto a un fragmento de un artículo de un portal de noticias que se hizo eco de la noticia. "Mirá que hay periodistas que se preocupan por averiguar ¿Lo tuyo qué es? ¿Inventar? ¿Hasta cuándo?", agregó, molesta.

Minutos más tarde, compartió una reflexión sobre las consecuencias que pueden generar la divulgación de datos que no fueron chequeados. "Esto es persecución, acoso, ensañamiento. Yo no me voy a pegar un tiro, ni a saltar de un edificio, porque por ahora mi salud mental, está estable. Pero ustedes están empecinados en meterse en vidas ajenas y arruinarlas", planteó. Y concluyó: "Son los primeros en conmoverse al hablar de ‘bullyng’ y son los primeros en ejercerlo".

Días atrás, en la entrevista que le dio a Alejandro Fantino en el marco de un ciclo especial de Star+, la actriz explicó por qué no le da importancia a los escándalos mediáticos que protagoniza por sus vínculos amorosos. "Yo nunca sentí que tuviera que dar explicaciones, y quizás suene soberbio decirlo, pero el día que mis hijos me pregunten lo que quieran saber a los únicos que les voy a contestar es a ellos", manifestó la joven de 29 años. "¿Sobre esto que pasó?", quiso saber el periodista en relación al "Wandagate". "Sobre toda mi vida", destacó la madre de Rufina -fruto de su relación con Nicolás Cabré-, Magnolia y Amancio -de su noviazgo con el actor chileno-. "Hay algo que tiene que ver con la privacidad y con la intimidad que quiero mantener a lo largo de mi vida. Yo no soy un personaje, yo soy yo. Ojalá me hubiera salido armar un personaje", cerró. (NA)