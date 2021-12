El plan del gobierno para enfrentar diciembre

Cada vez que arranca diciembre, al menos desde las trágicas jornadas de 2001 a la fecha, las alarmas del Gobierno se encienden. No solo los funcionarios comprometidos con las políticas de asistencialismo: dirigentes sindicales, intendentes con peso en las zonas más calientes del conurbano y tradicionales punteros barriales que conocen el terreno como la palma de su mano, ponen las barbas en remojo.

No es esta vez la excepción, ni mucho menos, la actitud del gobierno del presidente Alberto Fernández y todo su gabinete. El estado de alerta y la preparación de diversas medidas está presente en todos ellos. En especial en aquellos ministerios, como el de Desarrollo Social, que tiene una altísima responsabilidad en la tarea de lograr que este diciembre en particular, recién saliendo de las penurias que provocó la pandemia, el clima social no se desmadre antes de las fiestas.

“Grupos aislados siempre hay, están en los barrios y meten algún ruido, pero tenemos todo bajo control”, dice uno de los funcionarios del gabinete abocado directamente a la preparación de medidas con las que el gobierno pretende mantener las aguas calmas.

Las medidas para paliar algunas urgencias y contener el clima social, en especial en sectores de alta conflictividad como el conurbano, y otros de igual densidad poblacional con altos índices de pobreza como Gran Córdoba, Gran Rosario y Gran Tucumán, se terminaron de pulir el viernes en la última reunión del gabinete económico y social.

Ese encuentro fue encabezado por el propio presidente, que no suele asistir habitualmente, y contó con la presencia de la plana mayor del gabinete encabezados por el tucumano Juan Luis Manzur. También estuvieron el canciller Santiago Cafiero, aunque no precisamente por temas diplomáticos sino como integrante de la mesa chica del Presidente en cualquier cuestión de la agenda.

Lo mismo que sus pares de Obras Públicas, Martín Katopodis, y de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, dos conocedores del terreno que pisaron en el conurbano como intendentes de San Martín y Hurlingham respectivamente. Y también consejeros principalísimos del Presidente en la materia relacionada con los humores cambiantes de los movimientos sociales.

“Lo primero es contener a los sectores más necesitados”, dice aquel confidente con la mira en varias decisiones puntuales que esta semana se pondrán en marcha. Tras alguna controversia interna entre la portavoz presidencial Gabriela Cerruti y la titular de la ANSES, la camporista Fernanda Raverta, el Gobierno ya anticipó que otorgará un bono a los jubilados y pensionados que perciben la mínima.

También se prepara un anuncio sobre el pago de otro bono para los beneficiarios de planes sociales varios. En ambos casos, clase pasiva que percibe la mínima y beneficiarios de planes, esos montos serán incorporados al pago antes de la Navidad de la prestación habitual y del medio aguinaldo.

Otra decisión clave asociada a las medidas que se prepara a poner en marcha el gobierno para mantener controlado el clima social es la presentación de una canasta navideña en el marco del Programa Precios Cuidados. Esa canasta en esta oportunidad incluirá productos de consumo diario además de los ya tradicionales que se consumen durante las fiestas de fin de año. El secretario de Comercio, Roberto Feletti, definió personalmente el combo navideño.

Por último, otra decisión que se adoptó en la reunión fue la de pagar este año un extra de 8.000 pesos a quienes reciben el plan social Potenciar Trabajo. Es un bono destinado a ese sector que de a poco se va reinsertando en el mercado laboral y que cobra una ayuda mensual de 16.000 pesos, atada a la evolución del salario mínimo, vital y móvil.

Ese bono, en una decisión que no es casual, se abonará el 20 de diciembre y beneficia a un millón doscientos mil personas, la mayoría asentada en el conurbano bonaerense.