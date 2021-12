Liga Argentina: derrotas de visitante para Villa Mitre y Bahía Basket

Lunes de derrotas para los representantes bahienses en la Liga Argentina de básquetbol.

Tanto Villa Mitre como Bahía Basket perdieron sus respectivos compromisos en el marco de la gira que realizan por Entre Ríos.

El tricolor cayó ante Parque Sur de Concepción del Uruguay por 78 a 69, resultado que marcó la tercera derrota consecutiva para el subcampeón de la temporada pasada.

Por su parte Bahía perdió ante Estudiantes de Concordia por 75 a 70, en el cierre de un tour por el litoral del que se lleva las dos victorias previas.

Nunca hizo pie

Villa Mitre sufrió otra derrota preocupante en su segunda presentación el la nueva etapa del torneo (arrastraba además otra caída de la etapa anterior).

Ramiro Heinrich (Villa Mitre) tira para dos ante Parque Sur. Foto: prensa Parque Sur.

Esta vez estuvo al frente un par de veces al comenzar el partido (3-0 y 5-3) y en adelante fue todo desventaja.

Los dirigidos por Lisandro De Tomasi perdieron ante Parque Sur con parciales de 16-14, 39-31 y 54-47.

Tuvieron en la primera etapa al alero Franco Amigo como vía principal de gol (10, para un total de 12), aunque el ala-centro Jamaal Levy terminó siendo clave en el segundo tiempo para recortar la desventaja (llegó a ser de 14 en el 3C) y quedar a sólo 4 a 2m30s del final.

El panameño totalizó 21 puntos (10-13 en dobles) y 10 rebotes. No obstante no alcanzó para cambiar la historia de un tricolor que perdió 23 pelotas y no la metió de afuera (2-13 en triples).

Este martes tendrá otra chance de cambiar su presente, cuando visite a Tomás de Rocamora (Concepción del Uruguay) a las 21.30 en el estadio Julio César Paccagnela.

Cortó la racha

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Bahía Basket llegó al partido contra Estudiantes de Concordia luego de haber ganado los dos primeros en la gira en el inicio de esta segunda fase.

Ante el conjunto entrerriano tuvo 30 minutos en los que pareció que concluiría la gira invicto. Sin embargo, un rival con mayor oficio le arrebató la chance en el último cuarto, a pesar que el equipo de nuestra ciudad mantuvo su chance hasta los segundos finales.

Los parciales fueron favorables al elenco dirigido por Laura Cors: 25-15, 39-31 y 54-50.

Bahía tuvo un buen arranque guiado por el goleo de Ezequiel Paz (máximo goleador del equipo, con 30 puntos) y aprovechando la falta de efectividad del rival en tiros de 3 (1-9 en el cuarto inicial) sacó buena ventaja que mantuvo en adelante.

Tiziano Prome (en la imagen ante Derick Newton), sumó hoy sus primeros puntos (3) de la temporada con Bahía Basket.

En un partido de bajos porcentajes Bahía se sostuvo en ventaja por el acople del goleo de Gabriel Novaes (aportó 11 tantos más 13 rebotes), aunque a partir del tercero Estudiantes comenzó a recortar y pasó al frente a los 3m de iniciado el último (57-54).

El local tuvo buen reparto del goleo pero con tres jugadores que llevaron el peso ofensivo: Álvaro Chervo (11), Matías Aluchón (11) y Alejo Britos (11).

Bahía Basket volverá a jugar el próximo viernes ante el líder Zárate Basket y el domingo venidero frente a Villa Mitre. Ambos partidos en el Dow Center.

Cruces del Súper 8

Este lunes se sortearon los cruces del Súper 8, la etapa que le pondrá el cierre a la primera fase de la Liga Argentina.

Este reducido se jugará del 16 al 18 de este mes en distintos estadios de Ciudad de Buenos Aires con los equipos que finalizaron en el primer lugar de sus correspondientes grupos.

Los cruces del primer día (cuartos de final) serán Independiente (Oliva)-Estudiantes (Concordia), San Isidro (Córdoba)-Deportivo Viedma, Central de Ceres-Zárate Basket y Salta Basket-Gimnasia La Plata.

Esos cruces se llevarán a cabo el jueves 16 en cancha de Boca Juniors (dos encuentros), Ferro Carril Oeste y San Lorenzo.

El viernes 17 los dos duelos de semifinales se vivirán en la casa del Xeneize, mientras que la definición será en Obras Basket.