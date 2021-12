Video: Hamilton pudo contra el juego sucio de Verstappen y lo igualó en la cima a falta de una fecha

Polémicas, juegos sucios, accidentes y emociones. Todo ello reunió el Gran Premio de Arabia Saudita de Fórmula 1, penúltima cita de la temporada, que vio al inglés Lewis Hamilton (Mercedes) alcanzar el escalón más alto del podio en Jeddah.

El británico dio una enorme muestra de temple y coraje para sobreponerse a los distintos obstáculos, ganar por novena vez en el año y nivelar las posiciones del certamen, que el próximo fin de semana tendrá un final infartante.

Encendido el verde del semáforo por tercera vez (en la primera largada se pegó Mick Schumacher y en la segunda Nikita Mazepin, ambos pilotos de Haas), Hamilton perdió la pulseada con el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quien ferozmente hizo un 2x1, superando también al francés Esteban Ocon (Alpine), y tomó la punta.

Poco pudo el francés, de buena avivada en la segunda partida para ganar terreno y partir 1º en la última salida, aguantar el asedio del campeón del mundo.

Ya en el 2º puesto, el británico fue a la caza del líder, con notorio mejor ritmo y velocidad de punta que el Red Bull, y he allí el primero de los sucesos controversiales y polémicos de la competencia.

En defensa de su posición, Verstappen jugó sucio y tapó excesivamente a Hamilton virando a la izquierda, desplazando a su rival por la corona hacia fuera del asfalto; maniobra que le valió 5 segundos de penalidad y el pedido de los comisarios de devolverle el puesto al inglés.

Insólitamente, al momento de otorgarle el puesto de privilegio, el Red Bull Nº33 levantó excesivamente su marcha en plena recta principal, causando una inevitable colisión con el Mercedes Nº44, que como consecuencia dañó su alerón delantero.

Hamilton should be black flagged , look at the replay @fia you morons , not 5 seconds penalty for Verstappen #f1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/bCgs7Z0lSs